Rozpoczęły się prace przy budowie Pasażu Majewskiego, który połączy ulicę Włókienniczą i Jaracza. Centrum Łodzi wzbogaca się o nowy pasaż, który stanie się przestrzenią, gdzie będzie można spędzić wolny czas, pobawić się z dzieckiem czy po prostu przyjść i porozmawiać ze znajomymi.

REKLAMA

- Mam nadzieję, że nowe miejsce na mapie Łodzi to będzie kolejna atrakcja turystyczna. Ulica Włókiennicza przechodzi obecnie metamorfozę. Jedna z najbardziej omijanych przez lata ulic, staje się na naszych oczach wizytówką rewitalizacji. Obecnie ulica Włókiennicza to plac budowy, ale już w tym roku oddamy do użytkowania trzy generalnie wyremontowane kamienice: ul. Włókiennicza 12, 14, 16. Ale to nie wszystko, właśnie rozpoczęliśmy intensywne prace budowlane do utworzenia pasażu Hilarego Majewskiego – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Rozebraliśmy już zrujnowane komórki na tyłach kamienic. Obecnie na ukończeniu są badania archeologiczne terenu i startują intensywne prace, które potrwają do września przyszłego roku – dodaje Robert Wojciechowski, przedstawiciel wykonawcy.

W trakcie remontu pasażu nawierzchnia zostanie wyrównana i wyłożona kostką. Pojawi się dużo roślinności, wśród nowych nasadzeń znajdą się grusze drobnoowocowe, tulipanowce amerykańskie czy hortensje. Zostanie zasadzonych 30 drzew i ponad 800 krzewów.

W odnowionej przestrzeni znajdzie się również bezpieczny plac zabaw, włożona w posadzkę fontanna, a nawet otwarte dla wszystkich boisko wielofunkcyjne. W pasażu będą ławki, altany, stojaki rowerowe, gabloty typu „city-light” oraz fontanna tryskaczowa. Nawierzchnia zostanie wykonana z płyt kamiennych oraz betonowych.

Ruch zostanie ograniczony za pomocą słupków wysuwanych spod ziemi. Zakres robót w ramach tej inwestycji obejmuje również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla pobliskich kamienic.

Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Wartość inwestycji w Pasażu to kwota ponad 5 mln zł

Pasaż zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2021 roku.