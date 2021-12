Centrum Łodzi z nową inwestycją

Przy popularnej Strefie Piotrkowska 217 w Łodzi powstaje Strefa Progress – kompleks czterech budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi, który jest budowany od strony al. Kościuszki 132. Inwestycje mają się wzajemnie uzupełniać.

REKLAMA

Wyróżnikiem Strefy Progress będą dwa nowe budynki o wysokości 11 i 13 kondygnacji, jakie uzupełnią pierzeję al. Kościuszki. Wyższy z nich wchłonie budynek dawnego magazynu, który stoi obecnie przy wejściu na Strefę Piotrkowska 217 od strony al. Kościuszki – w ramach inwestycji zostanie przebudowany (rozebrany i wzniesiony na nowo w oryginalnej formie) do celów mieszkaniowych. Dwa kolejne staną w głębi niezabudowanej działki rozciągającej się w kierunku ul. Piotrkowskiej, równolegle do istniejącego pasażu Strefy 217. Łącznie powstanie tam 276 mieszkań (o pow. od 19 do 140 mkw.) i 6 lokali usługowych oraz miejsca parkingowe dla aut lokatorów w podziemnym garażu.

Zieleń i ekologia

Przestrzeń między domami ma być zieloną strefą relaksu z małym parkiem. Inwestor zapowiada sporo udogodnień dla mieszkańców, którzy będą mogli korzystać ze strefy coworkingowej, siłowni, pralni i komórek oraz z wypożyczalni elektrycznych hulajnóg. Na terenie nieruchomości dostępne będą ładowarki elektrycznych pojazdów oraz gniazda do ładowania urządzeń mobilnych wmontowane w ławki na zielonym dziedzińcu. W energię zaopatrywać je będą ogniwa fotowoltaiczne zamontowane na budynkach. Prąd pozyskany z energii słonecznej ma być wykorzystywany także do oświetlenia przestrzeni wspólnych domów.

Budowa Strefy Progress ma zakończyć się w II lub III kwartale 2023 r.