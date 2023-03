Centrum Poznania z nową zielenią

Na ul. Św. Marcin w Poznaniu sadzone są nowe drzewa - łącznie 30 platanów i wiązów rosnąć będzie między ul. Gwarną a al. Niepodległości. Przewidziane są tam także krzewy i byliny. Wkrótce osiem dębów kolumnowych ozdobi także Al. Marcinkowskiego przed Muzeum Narodowym.

W Poznaniu trwa realizacja Programu Centrum.

W ramach inwestycji m.in. sadzone są drzewa i krzewy przy najważniejszych ulicach.

Nowa zieleń jest bardzo ważnym elementem Programu Centrum. Z 18 platanów i 12 wiązów utworzone zostaną dwa szpalery drzew wzdłuż gruntownie przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a al. Niepodległości. Dadzą cień m.in. pasażerom oczekującym na tramwaj na przystanku przy CK Zamek. Platan klonolistny to drzewo z rozłożystą koroną, o liściach podobnych - zgodnie z nazwą - do liści klonu. Docelowo urosną do 13-15 metrów wysokości. Dobrze znoszą warunki miejskie. Z kolei wiąz lobel jest odpornym drzewem, o koronie typu kolumnowego, która dobrze sprawdza się w warunkach o ograniczonej przestrzeni. Osiąga on od 15 do 18 metrów wysokości.

- W tym tygodniu rozpoczęło się sadzenie platanów klonolistnych i wiązów w okolicy Zamku, w kolejnych krokach nowe drzewa pojawią się również przy Auli UAM. Przywiezione na plac budowy platany i wiązy mają po 15 lat. To znaczących rozmiarów drzewa, gdyż liczą od 5 do 7 metrów wysokości, z czasem oczywiście jeszcze się rozrosną - dodaje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Docelowo wzdłuż chodnika przed Aulą Uniwersytecką i Collegium Iuridicum - po północnej stronie ul. Św. Marcin - będą rosły również platany oddzielające chodnik i drogę rowerową od jezdni. Na odcinku od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego pojawi się w sumie jeszcze 19 drzew (oprócz platanów także grusze i lipa). Cały zakres tego etapu Programu Centrum - od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego wraz ze skrzyżowaniami - wzbogaci się o 49 drzew oraz liczne nasadzenia zieleni niskiej: krzewów i bylin.

Część drzew rosnąć będzie w specjalnych skrzyniach antykompresyjnych, w których system korzeniowy może swobodnie rozwijać się i uzyskać odpowiednią wielkość. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie niszczy infrastruktury podziemnej. Skrzynia jest wypełniona specjalnym podłożem, przez co drzewo może lepiej rosnąć w warunkach miejskich. Ponadto w skrzyniach są systemy nawadniania oraz czujniki wilgotności, które pokazują, kiedy trzeba nawodnić drzewo. Specjalna konstrukcja chroni też przed ubijaniem gruntu, co zapewnia korzeniom lepsze warunki wodno-powietrzne.

Więcej drzew na Al. Marcinkowskiego

W czwartek rozpoczęło się również sadzenie dębów szypułkowych o pokroju kolumnowym na wyspie między Muzeum Narodowym a placem Wolności. Na pozostałym odcinku Al. Marcinkowskiego takie dęby rosną już od ubiegłego roku. Prace na wysokości ul. Paderewskiego prowadzone są teraz, ponieważ wcześniej biegła tu droga dla pojazdów budowlanych ze Starego Rynku.

Od grudnia na Al. Marcinkowskiego między ul. Św. Marcin a ul. Paderewskiego rośnie już 28 nowych dębów, które aż do wiosny zachowują brązowe liście. Przed Muzeum wykonawca sadzi jeszcze osiem takich drzew. Mają one zwarty, kolumnowy pokrój i urosną do ok. 15 metrów wysokości.

Aby drzewa stanowiły kontynuację alei dębów rosnących przy Muzeum Narodowym, to odległość między podłożem a koroną będzie niewielka. Przed rozpoczęciem prac na Al. Marcinkowskiego kompozycja alei drzew urywała się na wysokości Biblioteki Raczyńskich. Dęby stworzą więc nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego. Dodatkowo na wyspach przed budynkiem pojawią się żywopłoty z cisu, czyli silnie rosnącego krzewu o ciemnozielonych igłach. Całość uzupełnią sezonowe kwietniki.

W najbliższym czasie nowe nasadzenia pojawią się również na odcinku ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka a Al. Marcinkowskiego. Tam w ogóle nie było zieleni przed przebudową. Ze względu na wąską zabudowę, torowisko tramwajowe, jezdnię, chodniki po obu jej stronach, a także liczne sieci podziemne, nie było możliwości sadzenia w gruncie. Postawiono więc dziesięć donic, w których rosnąć będą świdośliwy i barwinki.