Centrum Praskie Koneser w nowej wiosennej szacie

Ogólnodostępny, postindustrialny plac Konesera już wypełnił się kolorowymi, wielkoformatowymi lampionami w kształcie tulipanów i motyli, a odświeżona komunikacja wizualna zwiastuje nadchodzące, pełne pozytywnej energii wydarzenia.

Centrum Praskie Koneser wita wiosnę specjalną, wiosenną szatą i szeregiem zorganizowanych z tej okazji aktywności.

Na placu Konesera pojawiła się instalacja Jarosława Koziary pełna kolorowych lampionów.

W ramach kampanii wizerunkowej w całej Warszawie widoczne są reklamy na autobusach i w środkach komunikacji miejskiej.

Przy ul. Radzymińskiej powstaje wielkoformatowy mural prezentujący odświeżoną linię kreatywną Konesera.

Wraz z wiosną Centrum Praskie Koneser i ogólnodostępny plac Konesera wypełniają się kolorowymi, wielkoformatowymi lampionami: tulipanami i motylami. Instalacja Jarosława Koziary składa się łącznie z 39 prac. Wielobarwne kwiaty osiągają aż trzy metry wysokości. Wszystkie po zmroku rozświetlają Centrum Praskie Koneser, podkreślając artystyczny, kreatywny i postindustrialny klimat tego miejsca.

Wiosenna stylizacja Centrum Praskiego Koneser wykracza również poza ramy Pragi-Północ. W ramach kampanii wizerunkowej w całej Warszawie widoczne są reklamy na autobusach i w środkach komunikacji miejskiej (digital), a także w przejściu podziemnym na stacji metra Świętokrzyska.

Powstaje też wielkoformatowy mural przy ul. Radzymińskiej, prezentujący odświeżoną linię kreatywną Konesera. Za jej stworzenie i wprowadzenie odpowiada agencja marketingowa Valkea.

Wiosna to pora roku, która jak żadna inna łączy się z kreatywnością i lekkością. Właśnie w tym duchu Centrum Praskie Koneser zachęca do różnorodnych aktywności. Wśród nich są między innymi darmowy spacer z PoWarszawsku szlakiem stołecznych alkoholi (15 kwietnia, godz. 13.00, dla osób dorosłych) czy wystawy „Sztuka Fantastyczna w Warszawie” z pracami Zdzisława Bekisńskiego na czele (Muzeum Sztuki Fantastycznej, do 28 maja) i monograficzna „Sytuacja Dynamiczna” Noriakiego w Leonarda Art Gallery (do 30 kwietnia). A to tylko niektóre przykłady!