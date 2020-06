Centrum sztuki w starych zbiornikach na paliwo. Niezwykły projekt z Szanghaju

Architekci z pracowni OPEN Architecture przemienili dawną dzielnicę przemysłową Szanghaju w tętniącą życiem przestrzeń publiczną, w której odwiedzający mogą obcować z naturą i sztuką. Z kolei pięć pustych zbiorników na paliwo lotnicze zaadaptowali na centrum sztuki współczesnej.

Stojące na opuszczonych poprzemysłowych terenach wzdłuż rzeki Huangpu w Szanghaju ogromne puste zbiorniki na paliwo lotnicze zyskały nowe życie. Pracownia OPEN Architecture przemieniła je w... centrum sztuki współczesnej, Tank Shanghai. Architektom zależało na stworzeniu integracyjnej przestrzeni kulturowej, która oddając hołd przeszłości łączyłoby ją z przyszłością, a ludzi - ze środowiskiem naturalnym i sztuką.

Tank Shanghai to inwestycja, która jest jednocześnie muzeum sztuki i przestrzenią publiczną, zapewniającą oazę wśród zieleni, miejsce na poranny jogging czy popołudniowy piknik. Zgodnie z założeniami projektowymi, przestrzeń miała być otwarta i dostępna dla wszystkich, promując integrację społeczną. Każdy ze zbiorników otoczony jest zielenią porastającą pochyły teren, oferujący otwarty dostęp do ulicy i nabrzeża rzeki, zachęcając gości i przechodniów do swobodnych spacerów wśród zieleni miejskiej i sztuki. W ich wnętrzach znalazły się m.in. galerie sztuki, restauracja, kawiarnia, klub muzyczny czy wielofunkcyjna przestrzeń wystawiennicza, a wielkoformatowe okna oraz świetliki w sufitach zapewniają naturalne oświetlenie.

Przestrzeń w projekcie zorganizowana jest w oparciu o 5-hektarowy pas zieleni w kształcie litery Z, łączący wszystkie pięć zbiorników, z których dwa górują nad krajobrazem, a trzy pozostałe usytuowane są nieco niżej, podążając za naturalnym ukształtowaniem terenu. Nazwany przez autorów projektu Super Surface stanowi element pozwalający na harmonijne przenikanie się architektury z naturalnym krajobrazem.

Stanowi także łącznik pomiędzy rzeką Hangpu i aleją Longteng Avenue, przywracając publiczny dostęp do niegdyś niedostępnego nabrzeża rzeki. Będący elementem inwestycji park oferuje odwiedzającym liczne ścieżki prowadzące na brzeg rzeki oraz umożliwiające eksplorację terenu wokół centrum. Architekci zaplanowali tutaj między innymi plac miejski, do którego prowadzą schody z ukrytymi kurtynami wodnymi, drugi porośnięty trawą plac stworzony z myślą o imprezach na świeżym powietrzu czy las miejski zlokalizowany po południowej stronie inwestycji.