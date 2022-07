Centrum Warszawy zazieleni się. Rozchodniki pojawią się na torach tramwajowych

Warszawa zazielenia tory tramwajowe. Tramwajarze ogłosili przetarg, dzięki któremu tory w centrum zostaną pokryte rozchodnikiem. Roślina ta znajdzie się na dwóch śródmiejskich odcinkach sieci tramwajowej.

W Warszawie jest coraz więcej zielonych torów tramwajowych.

Tramwajarze dotychczas zazieleniali nowo budowane trasy poza centrum.

Teraz przyszedł czas na dwie ulice w sercu miasta.

Zielona Warszawa to jeden z moich priorytetów, dlatego wprowadzamy zieleń wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To nie tylko nowe drzewa i krzewy w warszawskich lasach, parkach i wzdłuż ulic. Zazieleniamy też tory tramwajowe, wiaty przystanków, a nawet słupy trakcyjne – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tramwajarze właśnie ogłosili przetarg, dzięki któremu tory w centrum o długości 1200 metrów zostaną pokryte rozchodnikiem. Roślina ta znajdzie się na dwóch śródmiejskich odcinkach sieci tramwajowej. Pierwszy z nich to tory o długości 570 metrów między placem Zawiszy a Żelazną. Drugi to tory o nieco większej długości – 668 metrów – między rondem ONZ a dworcem Warszawa Centralna. Łączna powierzchnia obydwu torowisk, gdzie tłuczeń zostanie przykryty zieloną powierzchnią przekracza 4 km kwadratowe.

Na torach będzie rosło osiem gatunków rozchodnika i dzięki temu, gdy roślina będzie kwitła, to będzie zmieniał się jej kolor. Zostanie posadzona na podłożu do uprawy roślin, pod którym znajdzie się warstwa do magazynowania wody. Do rozłożenia rozchodnika trzeba będzie przygotować także tory. Ekipy techniczne zajmą się ich regulacją, oczyszczeniem tłucznia i zabezpieczeniem ich żywicą. Tramwajarze czekają na oferty do 22 sierpnia. Prace zaplanowane są w godzinach nocnych, więc nie będą wymagały wstrzymywania ruchu tramwajowego. Termin ich przeprowadzenia będzie zależał od pogody – z doświadczeń tramwajarzy wynika, że sadzenie musi być prowadzone, gdy jest chłodniej.

Nowe zielone technologie

W mieście jest już ponad 27 km zielonych torów. Tramwajarze, głównie podczas remontów, zastępują tradycyjną konstrukcję torowisk zielonym dywanem. Prowadzili oni też testy mające na celu sprawdzić, jak przyjmują się nowe rośliny na torach i jakie stosować technologie ich zazieleniania. Rezygnują z trawy, która wymaga stałego podlewania. Rozchodnik początkowo eksperymentalnie został posadzony na ul. Obozowej(otwiera się w nowej karcie), a teraz dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania trafia na inne ulice.(otwiera się w nowej karcie) To szczególnie ważne przy ocieplającym się klimacie i braku wody w Polsce. Tory, które teraz zostaną zazielenione będą pierwszymi w stolicy, które nie przejdą pełnej wymiany na osadzane w konstrukcji betonowej. To pozwala obniżać koszty zazieleniania istniejących torów.

Jeszcze więcej zieleni

Inwestycje tramwajowe w Warszawie, które będą prowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat będą miały jeszcze więcej nowych zielonych rozwiązań. Budowane trasy wzdłuż Kasprzaka(otwiera się w nowej karcie), na Gagarina i do Wilanowa(otwiera się w nowej karcie) będą miały zielone torowiska.

Przy nowych torach tramwajarze zaplanowali posadzenie wysokich, wyrośniętych drzew. Na trasie do Wilanowa, której budowa wkrótce się rozpocznie, nawet w węższych miejscach, gdzie nie można byłoby myśleć o drzewach, pojawią się specjalnie formowane egzemplarze. Zwykłe drzewa pojawią się także na części peronów, pasażerowie będą mogli czekać na tramwaj w ich cieniu. W planie są kolejne zielone inwestycje. Jedną z nich jest budowana zajezdnia Annopol(otwiera się w nowej karcie), która w dużym stopniu będzie korzystała z odnawialnych źródeł energii. Zajezdnia będzie też odzyskiwała wodę deszczową i będzie obsadzona zielenią.