Centrum Zdrowia Dziecka z nową izbą przyjęć i holem rejestracji. To projekt Kuryłowicz & Associates

Nad projektem kompleksowej modernizacji izby przyjęć oraz holu rejestracji 30-stu poradni specjalistycznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” pracują pro bono architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates. Jest to już kolejna realizacja na terenie Instytutu, w którą zaangażowali się społecznie projektanci z tego warszawskiego biura.

Ciężar pozyskania środków na modernizację wzięła na siebie Patrycja Piekutowska uznana skrzypaczka – solistka i także prezes Fundacji Virtuosa, działającej na rzecz poprawy otoczenia, w którym funkcjonują dzieci.

Na początku czerwca w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka otwarto pierwszą w Polsce Pracownię Kardiologicznej Symulacji Medycznej, zapewniającą profesjonalne warunki szkolenia kardiologów i anestezjologów. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł ponad 1,1 mln zł, powstała m.in. sala dydaktyczna i nowoczesna pracownia druku 3D, gdzie możliwe będzie drukowanie modeli serc konkretnych dzieci. Aranżację tych przestrzeni opracowali pro bono arch. Piotr Żabicki i Karolina Czumaj z Kuryłowicz & Associates. Udana współpraca biura z fundacją zaowocowała kolejnym wspólnym przedsięwzięciem. Teraz na modernizację czeka nieremontowana od blisko 40 lat izba przyjęć i hol rejestracji. Projekt pod kierunkiem Piotra Żabickiego przygotowują Aleksandra Czubaszek-Siłuch i Katarzyna Woźniak.

Wejście do szpitala to bardzo istotna przestrzeń z punktu widzenia uczuć małego pacjenta i jego rodzica. Obszar ten powinien być czytelny funkcjonalnie i przyjazny estetycznie, by wywoływać pozytywne emocje i wspierać budowanie optymizmu w walce dzieci z problemami zdrowotnymi – tłumaczy architekt Piotr Żabicki, Kuryłowicz & Associates.

Potrzeby pacjentów

Inwestycja obejmie blisko 1230 m² powierzchni, która zostanie podzielona i dostosowana pod potrzeby konkretnych grup pacjentów, w tym noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym i nastolatków. Własną przestrzeń ze specjalną ścianą sensoryczną znajdą również dzieci z porażeniem mózgowym i zaburzeniami autystycznymi.

To będzie pierwsza izba przyjęć w Polsce, w której uwzględni się problem zderzenia dziecka ze szpitalem. Poza nowoczesnym sprzętem i funkcjonalnym rozkładem oraz wyposażeniem pomieszczeń ogromną rolę w tym projekcie odgrywa kolor i jego wpływ na samopoczucie małych pacjentów – mówi Patrycja Piekutowska, prezes Fundacji Virtuosa i ambasador Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka.

Przestrzeń w stonowanych kolorach

W części rejestracji poradni specjalistycznych architekci przyjęli zastosowanie stonowanych barw w palecie zieleni zestawionych z istniejąca marmurową podłogą oraz drewnianymi elementami wykończenia. Stylistyka ta jest tłem dla centralnej trójwymiarowej dekoracji, roboczo nazwanej „3D memo”, która ma się stać główną atrakcją. W przestrzeni holu rejestracji utrzymana została również kawiarnia, do której ma powrócić uwielbiany przez dzieci symbol CZD – drewniany hipopotam. Wydzielono też miejsce, które stanie się nowym sekretariatem oraz poczekalnią dla pacjentów poradni urologicznej oraz chirurgicznej.