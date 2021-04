Certyfikacja budynków w Polsce kwitnie

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało szóstą edycję Raportu Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2021. Rozwój budownictwa certyfikowanego w Polsce w okresie marzec 2020-marzec 2021, porównując go z rokiem objętym poprzednią analizą, można ocenić pozytywnie.

REKLAMA

PLGBC prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju.

W analizowanym okresie ponad dwukrotny wzrost liczby certyfikowanych budynków zanotował sektor mieszkaniowy. Na drugim miejscu uplasował się sektor logistyczno-magazynowy.

Polska przekroczyła też barierę tysiąca certyfikowanych obiektów, osiągając dokładnie liczbę 1100 takich budynków.

Okres, który obejmuje tegoroczny raport PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach, tj. od marca 2020 do marca 2021, naznaczony był pandemią COVID-19, która całkowicie zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy.

Rozwój budownictwa certyfikowanego w Polsce w tym okresie, porównując go z rokiem objętym poprzednią analizą, można ocenić pozytywnie. Dwa najważniejsze parametry - przyrost liczby nowych budynków i certyfikowanej powierzchni użytkowej, są nawet lepsze niż w roku poprzednim. Jednakże należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że były to inwestycje rozpoczęte jeszcze przed pandemią i dopiero analiza kolejnych lat pokaże pełen rozmiar wpływu COVID-19 na rynek budownictwa certyfikowanego w Polsce.

- Certyfikacje już dawno stały się w Polsce standardem. Tym, czego najbardziej potrzebuje rynek, jest mądre wykorzystanie wiedzy i inspiracji płynących z wielokryterialnych systemów oceny do realnej poprawy praktyk w stosujących je organizacjach oraz rzetelne podejście do ich realizacji. Miarą sukcesu niech będą nie tylko osiągane wysokie wyniki certyfikacji, ale realnie wdrożone rozwiązania i podjęte działania. - podsumowuje Marcin Gawroński, członek zarządu PLGBC, dyrektor działu budownictwa ekologicznego Sweco Polska.

W analizowanym okresie ponad dwukrotny wzrost liczby budynków zanotował sektor mieszkaniowy - z 43 do 89 certyfikowanych budynków, co doskonale obrazuje dynamikę rynku. Dodatkowo optymizmem w tym sektorze napawa wprowadzenie opracowanej przez PLGBC certyfikacji wielokryterialnej dedykowanej polskim budynkom mieszkalnym Zielony Dom. Liczymy na to, że w przyszłorocznym zestawieniu pojawią się pierwsze budynki z tym certyfikatem.

Drugim bardzo wyraźnym trendem, kontynuowanym od roku poprzedniego, jest szybko rosnąca liczba obiektów magazynowo-logistycznych, które projektowane i budowane są zgodnie z założeniami certyfikacji wielokryterialnych. Ich liczba wzrosła o 61 proc.

Parametrem, który najlepiej przedstawia obraz zrównoważonego, certyfikowanego budownictwa w Polsce, jest powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków. Obecnie przekroczyła ona już 23 mln mkw., co daje 35-procentowy wzrost w ciągu roku.



Polska przekroczyła też barierę tysiąca certyfikowanych obiektów, osiągając dokładnie liczbę 1100 takich budynków. BREEAM utrzymuje pozycję lidera, osiągając już ponad 78 proc. udziału w rynku. W LEED certyfikowanych jest ponad 17 proc. wszystkich budynków, natomiast udział każdej z pozostałych czterech certyfikacji oscyluje w granicach 1 proc.