Certyfikacyjny hat-trick dla galerii handlowych URW. Westfield Arkadia i Galeria Mokotów docenione

Unibail-Rodamco-Westfield uzyskało certyfikaty BREEAM In-Use v.6 dla Westfield Arkadia, Galerii Mokotów i Galerii Wileńskiej – wszystkie z wynikiem Excellent w zakresie „Asset Performance”.

— Centra zarządzane przez Unibail-Rodamco-Westfield regularnie, co 3 lata przechodzą certyfikację BREEAM In-Use. Tym bardziej jesteśmy niezmiernie dumni z uzyskanego wyniku, który udowadnia, że mimo upływu lat naszych obiektów, dzięki aktywnemu zarządzaniu przez ekipy Unibail-Rodamco-Westfield, nasze centra handlowe niezmiennie spełniają coraz bardziej wymagające standardy europejskie (Bream In-Use v.6). Z roku na rok staramy się wprowadzać do naszych obiektów nowe rozwiązania i ulepszenia w ich funkcjonowaniu. Zarówno w Westfield Arkadia jak i w Galerii Mokotów czy Galerii Wileńskiej w 100 proc. korzystamy z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zależy nam na zwiększaniu bioróżnorodności w naszych lokalnych społecznościach. Dla przykładu w pobliżu Galerii Wileńskiej zasialiśmy 2 hektarową łąkę kwietną, zorganizowaliśmy także nasadzenia bluszczu na budynku okolicznej szkoły podstawowej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków. W Westfield Arkadia przeprowadziliśmy całkowitą renowację zielonego dachu (jeden z największych zielonych dachów w Polsce), dzięki czemu zminimalizowaliśmy ilość potrzebnej wody do podlewania roślin — mówi Grzegorz Grajkowski, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce. — Należy także pamiętać, że zrównoważony rozwój jest jednym z filarów naszej strategii „Better Places 2030” — dodaje.

Unibail-Rodamco-Westfield potwierdza swoimi działaniami, że dbałość o środowisko jest ważna dla Grupy. W każdym z wcześniej wspomnianych centrów zmniejszono zużycia energii dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz zużycie wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sanitarnych tzw. perlatorów. URW promuje używanie transportu publicznego – przed Westfield Arkadia oraz Galerią Wileńską znajdują się stacje Veturilo, a przed budynkami oraz na parkingach centrów handlowych wydzielono specjalne miejsca dla rowerów. W każdym z 3 centrów znajdują się również stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Galeria Mokotów pierwszy certyfikat BREEAM In-Use uzyskała w 2012 roku, a Galeria Wileńska dwa lata później. Od tego czasu do 2019 roku – ostatniego pełnego roku, w którym centra handlowe działały bez ograniczeń – centrum handlowe na Mokotowie zmniejszyło zużycie energii o około 21% . W Galerii Wileńskiej oraz w Westfield Arkadia w latach 2018-2021 wymieniono wszystkie lampy w częściach wspólnych na ledowe – o niskim zużyciu energii elektrycznej. W kolejnych latach planowana jest wymiana urządzeń HVAC na nowoczesne o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. W Westfield Arkadia, pomimo rozbudowy i powiększenia budynku, do 2019 zredukowano zużycie energii o 23% oraz zużycie ciepła o 12 proc. (względem 2014 roku).