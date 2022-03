Certyfikat ekologiczny ma 1,1 tys. budynków w Polsce. Co je wyróżnia?

Z Raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem certyfikacji budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszym kraju znajduje się 1,1 tys. takich ekologicznych budynków, czyli najwięcej w regionie. Każdy z nich działa zgodnie z zasadami wskazanymi w certyfikacjach, czyli uwzględnia wpływ budynku na społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny. Eksperci CBRE wskazują, co to oznacza w praktyce.

- Dowodem na spójność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju jest certyfikat, nadawany w jednym z systemów: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL. To klasyfikacje, które różnią się między sobą, ale wspólnym mianownikiem każdej z nich jest zachowanie równowagi pomiędzy czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi podczas projektowania, budowania i użytkowania budynku. W Polsce najwięcej, bo prawie 8 na 10 certyfikowanych budynków posiada oznaczenie BREEAM, które wymaga zatrudnienia licencjonowanego asesora i jest odnawialne. Certyfikat powstał w 1990 roku w Wielkiej Brytanii i wykorzystuje go już 70 krajów - mówi Paweł Kotlarski, dyrektor w dziale zarządzania nieruchomościami w CBRE, odpowiedzialny za wsparcie firm we wdrażaniu strategii ESG.

Parametrem, który najlepiej przedstawia obraz zrównoważonego, certyfikowanego budownictwa w Polsce jest powierzchnia użytkowa. Obecnie przekroczyła ona 23 mln mkw., co oznacza, że 51 proc. wszystkich budynków ma certyfikat. Dzięki temu Polska jest liderem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci CBRE wskazują, że wymaga to dużego zaangażowania ze strony polskiego rynku nieruchomości. Takie obiekty muszą spełniać szereg wymogów, poczynając od procesów projektowania i budowy, przez ciągłe wdrażanie nowoczesnych technologii, do codziennego użytkowania.

Projekt i budowa

Aby budynek można było uznać za zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ważny jest etap projektowania i procesu budowlanego. To wybór odpowiedzialnych dostawców, którzy respektują zasady dbania o środowisko naturalne, jakość materiałów czy zrównoważony przebieg całego procesu budowlanego gwarantują, że na kolejnym etapie, czyli użytkowania, budynek spełni zasady zielonej certyfikacji. Kluczowa jest również troska o koszty, w tym ograniczanie śladu węglowego. Jednym z trendów, zgodnych z zasadami ESG, jest m.in. ponowne wykorzystywanie materiałów budowlanych, oczywiście przy odpowiedniej kontroli jakości. Do budowy należy wykorzystywać materiały proekologiczne, np. antysmogowe farby czy kostki brukowe, a zainteresowani powinni mieć dostęp do szczegółów na ich temat, np. kart produktów z odpowiednimi certyfikatami. Warto, by w całym procesie powstawania budynku obecni byli architekci specjalizujący się w zrównoważonym budownictwie, którzy pomogą w jak największym stopniu uwzględnić kwestie ekologiczne.

Nowoczesne technologie

Zastosowanie nowoczesnych technologii to coraz częściej standard a nie dodatkowa jakość. Budynki są wyposażone w zaawansowane instalacje i urządzenia techniczne, odpowiednio skalibrowane, reagujące na warunki zewnętrzne i wewnętrzne obiektu. Dzięki temu eksploatacja i wykorzystywanie zasobów, takich jak woda, ciepło czy energia, jest bardziej efektywne, co minimalizuje wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo w budynkach instalowane są m.in. nowoczesne filtry powietrza, czy czujniki wycieku wody, które sprzyjają zarówno komfortowi użytkowników, jak i zachowaniu budynku w dobrym stanie na dłużej.