Certyfikat Obiekt Bez Barier dla Fabryki Norblina w Warszawie

Wielofunkcyjny kompleks na warszawskiej Woli - Fabryka Norblina - uzyskał certyfikaty „Obiekt Bez Barier” przyznawane przez Fundację Integracja. Potwierdzenie dostępności architektonicznej i dostosowania do potrzeb różnorodnych użytkowników, w tym osob z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z czasową niepełnosprawnością i rodziców z dziećmi uzyskały zarówno nowe, jak i zabytkowe budynki kompleksu należącego do Grupy Capital Park.

Certyfikaty dostępności otrzymały trzy nowe budynki (Galwan, Plater i Verit) oraz dziewięć zabytkowych (Hala Ciągarni, Budynek administracyjno - mieszkalny, Hale Zespołu Prasy 1000T, Budynek Administracyjny i Namiarownia, Hale Zakuwarek, Hartownia, Budynek Laboratorium Mechanicznego, Hale Wykańczalni, Hala Odlewni). Sama dokumentacja złożona do audytu architektonicznego wymagała uzgodnień dot. rozwiązań projektowych i odbiorów opiniowanych przestrzeni. Ostatecznie udało się uzyskać dwa certyfikaty - jeden dla nowo wybudowanych budynków i drugi dla zabytkowych obiektów po dawnych zakładach Norblin, Bracia Buch i T.Werner.

Z Fundcją Integracja współpracujemy od wielu lat, od czasu naszego Call Center Poland. Konsultujemy z nią nasze projekty pod kontem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tak samo było z Fabryką Norblina. Współpracę z Fundacją zaczęliśmy już na etapie projektowym. Jej rekomendacje pozwoliły nam na etapie realizacji inwestycji na wprowadzenie szeregu udogodnień, które ułatwiają poruszanie się po naszym kompleksie osobom o różnych potrzebach i wymaganiach. Chcieliśmy, by każdy, kto odwiedza Fabrykę Norblina, czuł się w niej dobrze, dlatego wyeliminowaliśmy typowe bariery architektoniczne, wprowadziliśmy m.in. odpowiednie oświetlenie, dedykowane miejsca parkingowe zlokalizowane w bliskiej odległości lub bezpośrednio przy wejściach do pionów windowychczy szerokie windy z obniżonym panelem i powiadomieniami głosowymi oraz alfabetem Braille’a - mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członkini zarządu Grupy Capital Park.

Dziś Fabryka Norblina to nowoczesny obiekt z licznymi udogodnieniami, które docenią osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale również rodziny z małymi dziećmi.

Fabryka Norblina to połączenie historii i nowoczesności i między innymi z tego powodu była to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji do oceny. Trudność polegała głównie ze względu na dostosowaniu zabytkowych murów i przestrzeni do współczesnych wymagań. Proces certyfikacji trwał aż 4 lata! Cieszymy się, że w całym projekcie nie zabrakło miejsca na dostępność. Komunikację w kompleksie zapewniają windy i schody ruchome. Na najważniejszych kondygnacjach zapewniono przejścia łączące budynki i skracające drogę pomiędzy nimi. W budynkach wykonano łącznie 19 toalet dla osób z niepełnosprawnościami w części usługowej i 42 toalety w części biurowej oraz 6 recepcji z obniżonym blatem. Ten sukces nie byłby możliwy bez fantastycznej współpracy z inwestorem - firmą Capital Park i projektantami z PRC Architekci - mówi Jarosław Bogucki z Fundacji Integracja.