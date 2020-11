Certyfikaty środowiskowe na fali. Osiedla stają się bardziej zielone

Dlaczego certyfikaty środowiskowe zyskują na znaczeniu? Jak wygląda proces certyfikacji? I jakie korzyści niosą ze sobą zielone rozwiązania w przestrzeniach mieszkalnych?

Młodzi nabywcy mieszkań szukają inwestycji, które w pełni odpowiadają ich stylowi życia. Większa świadomość środowiskowa sprawia, że obok ceny, metrażu i lokalizacji to właśnie proekologiczna postawa dewelopera jest dla nich istotnym kryterium w trakcie podejmowania decyzji o zakupie konkretnej inwestycji.



Znalezienie idealnego miejsca do życia to cel, który przyświeca wszystkim osobom, które aktywnie poszukują mieszkań. Z oczywistych powodów ważna jest dla nich cena i lokalizacja inwestycji, jednak równie duże znaczenie ma dopasowanie wymarzonego „M” do stylu życia jego przyszłych mieszkańców. A ci wykazują coraz większą odpowiedzialność oraz świadomość ekologiczną. Sprawia to, że na znaczeniu zyskuje certyfikacja środowiskowa zrównoważonych osiedli, która w jasny sposób wskazuje potencjalnym nabywcom, jaką postawę wobec ekologii prezentuje deweloper oraz sama inwestycja, a w konsekwencji – ich potencjalne miejsce do życia.

Mieszkanie wyznacznikiem wartości i stylu życia

Jako mieszkańcy naszej planety, stajemy się coraz bardziej świadomi swojego wpływu na globalną sytuację klimatyczną i środowiskową. To oczywiste, że fundamentem odpowiedzialnych postaw są podejmowane przez nas decyzje, będące bezpośrednim odzwierciedleniem nasze-go stylu życia – zarówno niewielkie, pozornie nieistotne, jak i te, które już na pierwszy rzut oka mają dla nas największą wagę. Do tych ostatnich z całą pewnością możemy zaliczyć decyzję o zakupie mieszkania.

Następstwem tak świadomego spojrzenia na świat jest fakt, że osoby poszukujące mieszkań coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę inwestycji, ale również na ekologicznie zorientowaną postawę dewelopera, która jednocześnie odpowiada ich własnej postawie w kwestii troski o środowisko. I tak na znaczeniu zyskuje energooszczędność budynków, budowa z użyciem nietoksycznych materiałów, czy też funkcjonalna architektura. To tylko kilka z wielu wy-tycznych, które muszą zostać spełnione przez inwestora, jeśli ten zdecyduje się przystąpić do procesu certyfikacji z zakresu zielonego budownictwa – np. w międzynarodowym systemie BREEAM.

Znaczenie oficjalnych odznaczeń wzrasta, ponieważ są one dla potencjalnych kupujących klarowną informacją o proekologicznej postawie dewelopera, z którą się identyfikują:

- Poszukujący mieszkań rozglądają się przede wszystkim za rozwiązaniami, które mają przełożenie na ich komfort życia. Jednak ten jest coraz częściej rozumiany przez nich w znacznie szerszym kontekście – nie dotyczy wyłącznie funkcjonalności inwestycji, ale również rozwiązań z zakresu zrównoważonego, zielonego budownictwa, które jednocześnie wpisują się w świadome podejście samych nabywców do istotnych decyzji zakupowych – komentuje Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska. - Ludzie chcą żyć coraz bardziej świadomie, w zgodzie z naturą, w domach wkomponowanych w otoczenie, bez szko-dy dla środowiska. Szczególnie teraz na znaczeniu zyskuje zieleń, którą chcemy mieć na wy-ciągnięcie ręki - dodaje.