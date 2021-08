CH Focus inwestuje w fotowoltaikę

W ostatnim czasie na dachu bydgoskiego centrum handlowego Focus pojawiła się instalacja fotowoltaiczna. To inwestycja z korzyścią dla środowiska, mieszkańców oraz galerii - przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz znacząco ograniczy zużycie energii elektrycznej obniżając koszty funkcjonowania centrum handlowego. Realizacja jest jednym z nielicznych wdrożeń w tego typu obiektach w Polsce, ale też należy do pierwszych w regionie kujawsko-pomorskim. Focus zapowiada rozbudowę instalacji w przyszłości.

Ze względu na pogłębiające się zjawisko wyczerpywania zasobów naturalnych, globalne ocieplenie klimatu i narastające zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularne i doceniane. Powodem są także nieodwracalne zmiany klimatyczne, które sprawiają, że długotrwałe upały i związane z nimi przerwy w dostawie prądu są coraz bardziej powszechne. Odpowiedzią na te wyzwania jest fotowoltaika - system, który do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje energię słoneczną i pozwala na znaczne zminimalizowanie ryzyka wystąpienia deficytu mocy.

Na to rozwiązanie zdecydowało się także bydgoskie centrum handlowe. W ostatnim czasie na dachu Focusa zainstalowano 147 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 50 kW. System zamontowano na konstrukcji wsporczej od strony ulicy Jagiellońskiej. Instalacja ma za zadanie zasilenie systemów wentylacyjnych, oświetleniowych i klimatycznych w całym obiekcie handlowym. Według przeprowadzonych analiz instalacja znacznie zredukuje szkodliwą emisję dwutlenku węgla do atmosfery i wpłynie na zużycie energii elektrycznej w całym obiekcie.

– Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym propagowanie działań proekologicznych na stałe wpisało się w działalność Focusa. Nasz najnowszy projekt -instalacja paneli fotowoltaicznych – to jedna z wielu realizacji podjętych na rzecz ochrony środowiska oraz z myślą o mieszkańcach Bydgoszczy, aby mogli żyć w czystym środowisku oraz w zgodzie z naturą - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy. - Zakładamy, że w perspektywie najbliższych lat system fotowoltaiczny wytworzy odpowiednio dużo energii, aby zaspokoić w znacznym stopniu zapotrzebowanie całego obiektu. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną, ale także na redukcję śladu węglowego w naszej codziennej działalności. Jestem przekonany, że projekt przyniesie galerii wymierne korzyści w niedalekim czasie, dlatego w przyszłości planujemy rozbudowę instalacji - dodaje Gregory Pertus.