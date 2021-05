CH Focus stawia na ekologię

Czy można żyć bliżej natury na co dzień? Można i to mieszkając w mieście pełnym zgiełku - co udowadnia CH Focus swoją eko-realizacją. Już teraz bydgoskie centrum handlowe stało się miejscem przyjaznym nie tylko dla klientów, ale też dla jerzyków, wróbli, nietoperzy, jeży i owadów. Galeria zamontowała właśnie budki lęgowe i domki, w których znajdą schronienie pożyteczni, mali przedstawiciele świata zwierząt. Nowe miejsca pozwolą im na bezpieczne i spokojne osiedlenie się w nich, bez ryzyka utracenia lęgu.

REKLAMA

Wiele owadów, ptaków, a także małych ssaków co roku bezskutecznie szuka miejsc do rozrodu. W rozrastających się miastach, osiedlowych ogrodach i skwerach coraz trudniej im znaleźć bezpieczne schronienie. Innowacyjnym pomysłem jest tworzenie nowych, zastępczych miejsc lęgowych i schronień dla zwierząt, często na nietypowych, jednak zasiedlanych przez nie chętnie obszarach, należących do publicznej przestrzeni miejskiej.

Z taką właśnie inicjatywą wyszło CH Focus, które zamontowało na elewacji galerii budki lęgowe dla ptaków oraz postawiło na swoim terenie domki dla owadów i małych ssaków. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie odbudowy populacji miejskich ptaków objętych ochroną gatunkową ścisłą i owadów oraz propagowanie wrażliwości i empatii wobec żywych stworzeń. W ramach projektu powstało 30 skrzynek dla jerzyków, 5 budek dla wróbli i 5 schronów dla nietoperzy, a także dom dla rodziny jeży; na schronienie mogą liczyć także owady – biedronki, trzmiele, dzikie pszczoły, a nawet motyle - dla których stanął hotel. Jerzyki i wróble pełnią ważną rolę w ekosystemie, gdyż przyczyniają się skutecznie do zmniejszenia ilości m.in. komarów bądź meszek. Nietoperze, jeże oraz owady to również pożyteczne stworzenia, które żywią się dokuczliwymi latem insektami oraz ślimakami, żerującymi na roślinach ozdobnych i uprawnych. Eko-akcja zbiega się z wypadającym 20 maja Światowym Dniem Pszczół.

– Nasze miasto rozbudowuje się, w związku z czym ubywa naturalnych miejsc bytowania owadów, ptaków czy małych ssaków. Dzięki naszej akcji – przy odrobinie chęci i zaangażowania - zapewniamy im bezpieczne schronienie. Wieszając budki lęgowe i stawiając domki pomagamy małym przyjaciołom przetrwać w dużej aglomeracji. Jeśli będziemy zapobiegać spadkowi ich liczebności, one odwdzięczą nam się obroną przed kleszczami, komarami i innymi uciążliwymi insektami. Im więcej naturalnych miejsc gniazdowania i siedlisk w mieście, tym więcej okazji do tego, aby cieszyć się bogactwem otaczającej nas przyrody - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.

Wdrażany obecnie eko-projekt nie jest wyjątkiem, gdyż CH Focus od wielu lat udziela się w akcjach ekologicznych na rzecz lokalnej społeczności oraz z powodzeniem realizuje własną inicjatywę „pszczelą”. Od dwóch lat na dachu centrum handlowego znajduje się pasieka, w której mieszka około 360 tysięcy pszczół. W sześciu ulach owady znalazły schronienie i warunki do rozwoju, co zaowocowało, po pierwszym roku istnienia pasieki, zbiorem 90 kilogramów wielokwiatowego miodu, które przeznaczono na cel charytatywny. Działanie zostało także wsparte przez Urząd Miasta Bydgoszczy m.in. poprzez przyłączenie centrum handlowego Focus do międzynarodowego projektu BeePathNet, zachęcającego między innymi do odwiedzenia ciekawych miejsc na Pszczelej Ścieżce w regionie. Znajdują się na niej punkty na terenie miasta Bydgoszczy związane z owadami, dla których edukacja i ochrona środowiska stanowi element ekosystemu.