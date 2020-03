Charakterystyczną cerkiew w zabytkowym spichrzu czeka remont

Dzięki miejskiej dotacji konserwatorskiej w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac przy zabytkowym spichrzu pełniącym obecnie funkcję cerkwi. Wcześniej, dzięki wsparciu na zabytki, udało się przygotować niezbędną dokumentację dla charakterystycznego obiektu przy Nowym Rynku w Bydgoszczy.

Cerkiew mieści się w XIX-wiecznym szachulcowym spichlerzu przy ulicy Nowy Rynek 5. Budynek powstał w 1870 roku. Początkowo był użytkowany jako kaszarnia, a po 1945 wykorzystywano go jako magazyn. Na cerkiew zaadaptowano go na początku lat 80. XX wieku.



Budynek ma konstrukcję szachulcową, wspartą niskimi ceglanymi przyporami. Nakryty jest dwuspadowym dachem. W czasie prac nad adaptacją budynku na potrzeby kultu religijnego, wnętrze obiektu przekształcono na jednokondygnacyjne. Wewnątrz cerkwi znajduje się oryginalny ikonostas oraz zbiór XVIII- i XIX-wiecznych ikon pochodzących ze wschodnich pracowni. W 1992 świątynię zwieńczono kopułą z sześcioramiennym krzyżem prawosławnym. W 2013 w cerkwi docieplono ściany i położono nowe tynki.



W tym roku część środków z puli na zabytki pozwoli rozpocząć prace przy konserwacji stropu oraz piwnic. Ekspertyzy wykazały, że konieczne będzie też utworzenie skrzyni żelbetowej wzmacniającej konstrukcję wiekowego obiektu. Koszt pierwszego etapu prac szacowany jest na pół miliona złotych. Miejska dotacja to ponad 250 tysięcy złotych. W 2018 roku dzięki miejskiej dotacji powstała kompleksowa dokumentacja techniczna. Pozwoli ona też prowadzić kolejne etapy prac konserwatorskich - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.