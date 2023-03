Chopin Tower powstanie tuż przy Warsaw Spire. W miejscu placu Europejskiego

Ghelamco na targach MIPIM 2023 zaprezentowało najnowszy warszawski projekt - Chopin Tower. Mierzący 130-metrów biurowiec ma powstać tuż obok Warsaw Spire i zająć część placu Europejskiego.

Na tegorocznych targach MIPIM w Cannes Ghelamco zaprezentowało swój najnowszy warszawski projekt.

Chopin Tower ma być 130-metrowym biurowcem.

Budowę tego typu projektu dopuszcza plan zagospodarowania uchwalony w 2014 r.

Między ul. Grzybowską, Wronią, Łucką i Towarową na warszawskiej Woli ma powstać kolejna biurowa bryła od dewelopera Ghelamco. Inwestor ma już na swoim koncie takie stołeczne wieże, jak Warsaw Spire, The Warsaw HUB, Warsaw UNIT, The Bridge, a niebawem dołączą do niego Sobieski Tower oraz najnowszy projekt - Chopin Tower.

130-metrowy biurowiec ma powstać w miejscu oczka wodnego na placu Europejskim. Jak zapowiada inwestor, akwen ma zostać przeniesiony, a po wybudowaniu Chopin Tower na placu ma być jeszcze więcej drzew, niż obecnie.

Prezentowana wizualizacja to wersja robocza. Nie znamy jeszcze ostatecznego wyglądu budynku jak i tego, kto stoi za projektem architektonicznym.