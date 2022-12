Ciąg dalszy rewolucji. Najnowsze wieści z budowy Warszawa Zachodnia

Warszawa Zachodnia to największa inwestycja PKP PLK S.A. w Warszawie to projekt za ok. 2 mld zł. Od 11 grudnia wykonawca rozszerza front prac o perony 4 oraz 3, które zostaną zamknięte.

REKLAMA

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł.

Warszawa Zachodnia zmienia się i zapewni większą dostępność oraz oczekiwany komfort podróży.

Od 11 grudnia wykonawca rozszerza front prac o perony 4 oraz 3, które zostaną zamknięte.

W miejscu peronów 5, 4 i 3 na betonowej płycie będą nowe perony.

Przyjęta technologia robót pozwoli jak najszybciej udostępnić podróżnym nowe perony.

Pomimo największej w historii przebudowy stacji i ograniczenia czynnych torów ruch pociągów i obsługa podróżnych na stacji Warszawa Zachodnia są utrzymane.

Prace na peronach 4 i 3 wymagają zmian w komunikacji od strony Al. Jerozolimskich. W dojściu do peronów 1-2 oraz 6-9, podróżni będą korzystać z kładki, na którą wejście będzie z placu przy budynku dworca (obok biurowców West Station). Dojście od dworca do peronów 1-2 będzie zapewniał również dotychczasowy tunel. Wykonawca zapewnia oznakowanie oraz szczegółowe informacje o organizacji ruchu.

Prace na stacji zostały zaplanowane w rozkładzie jazdy. Od 11 grudnia część pociągów kursujących przez Warszawę Zachodnią będzie jeździć przez stację Warszawa Gdańska. Niektóre składy pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostaną skierowane przez Warszawę Centralną, zostaną skrócone lub odwołane.

csm_Widok_z_gory_na_kladke_nad_peronami_stacji._Pociagi_na_torach._W_tle_widok_na_centrum_Warszawy_fot._Artur_Lewandowski_733ded5b0b.jpg

Pasażerów prosimy o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły dostępne są na stronie i w aplikacji portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Od 19 grudnia wykonawca przystąpi do prac w pobliżu przystanku Warszawa Ochota. Budowany będzie łącznik pomiędzy podmiejską linią średnicową a dalekobieżną linią średnicową. Rozwiązanie to usprawni planowanie i ruch pociągów podczas dalszych etapów robót oraz zwiększy możliwości organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji. Prace – w uzgodnieniu z przewoźnikami – zaplanowano do 8 stycznia. W tym czasie nastąpią zmiany w komunikacji. Połączenia w obu kierunkach na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia będą po jednym torze. Część pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostanie skrócona lub odwołana. Niektóre kursy zostaną skierowane przez Warszawę Centralną.

Prace na górze i pod ziemią

Kończy się podłączanie urządzeń sterowania ruchem w nowym budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) na stacji Warszawa Zachodnia i w budynku nastawni Warszawa Włochy. Po zakończeniu wszystkich prac ruch prowadzony będzie za pomocą komputerowych urządzeń sterowania, które pozwolą na szybszą odprawę pociągów i zwiększą poziom bezpieczeństwa.

csm_PTunel_pieszy._Konstrukcja_schodow_prowadzacych_do_budynku_dworcowego_fot._Martyn_Jandula_afe390e480.jpg

Od zachodniej strony stacji zbudowane są trzy kilkusetmetrowe wiadukty kolejowe. Układane są tory, rozjazdy i rozwieszana jest sieć trakcyjna. Nowe rozwiązanie usprawni podróże koleją w aglomeracji warszawskiej. Będzie połączenie pociągiem z Radomia m.in. w stronę przystanków Warszawa Koło i Młynów na linii obwodowej.

Poniżej poziomu stacji w tunelu dla pieszych między peronem nr 9 a peronem nr 6 kładzione są posadzki i wykańczane ściany. Powstają konstrukcje pod schody ruchome i windy. Wykonawca montuje instalacje energetyczne. Prowadzone są prace związane z systemem kanalizacji oraz odwodnienia.

Jaka będzie Warszawa Zachodnia?

Warszawa Zachodnia zmienia się i zapewni większą dostępność oraz oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Kompleksowo przebudowywane są obiekty inżynieryjne, kilometry instalacji, około 36 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto.