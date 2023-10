Ciek od Piotrkowskiej. Niezwykłe znalezisko w Łodzi z inicjałami Izraela Poznańskiego

Podczas prac archeologicznych towarzyszących budowie skweru na ul. Ogrodowej w Łodzi odkryto cegły sygnowane inicjałami Izraela Poznańskiego.

REKLAMA

Sygnowane inicjałami Izraela Poznańskiego cegły odnaleziono na ul. Ogrodowej w Łodzi podczas prac archeologicznych.

To już piąte miejsce, w którym odkryto kanał tzw. Cieku od Piotrkowskiej.

Przy budowie skweru w okolicach ul. Ogrodowej 28 w Łodzi odkryty został ceglany kanał. Zachował się w dość dobrym stanie technicznym. Użyte do jego budowy cegły sygnowane są literami „I P”, co oznacza, że powstał na zlecenie właścicieli fabryki Poznańskiego i najpewniej w tym samym czasie, co dom robotniczy przy ul. Ogrodowej 28.

To już piąte miejsce w Łodzi, w którym odkryto tzw. Ciek od Piotrkowskiej, czyli kanał niewielkiego dopływu Łódki. Po raz pierwszy odnaleziono go podczas budowy Manufaktury, a ostatnio przy okazji remontu kamienicy przy ul. Legionów 37A. Z kolei pozostałości drewnianego mostku nad Ciekiem od Piotrkowskiej ukazały się ekipom remontowym przy pracach na skrzyżowaniu ulic Legionów z Gdańską.

Kanał rzeczki Ciek od Piotrkowskiej nie jest jedynym, który odkryto podczas prac budowlanych w mieście. Stary kanał rzeki Jasień odkryto pod ul. Kilińskiego, kanał rzeczki Łodzia odnaleziono przy ul. Pomorskiej, a kanał rzeki Dąbrówki ukazał się podczas remontu ul. Rzgowskiej.