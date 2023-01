Ciekawi goście, dobre miejsce i istotny pretekst do spotkania - to była ważna edycja 4 Design Days!

14,5 tys. gości; najlepsi architekci i projektanci z Polski i zagranicy, najwięksi inwestorzy, deweloperzy, znani producenci, władze miast oraz cenieni eksperci; 75 ważnych dyskusji na 7 scenach - takie było 4 Design Days 2023. Dziękujemy, że przez cztery dni byliście z nami w wyjątkowych wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, by rozmawiać o roli architektury i designu w zmieniającym się świecie, przyszłości nieruchomościowego biznesu, zrównoważonym rozwoju miast i firm oraz przyszłej odbudowie Ukrainy. Ciekawi goście, dobre miejsce i ważny pretekst do spotkania to najlepszy miks udanej imprezy. Udowodniliśmy to po raz siódmy!

W dniach 26-29 stycznia wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zamieniły się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast czy zrównoważonym projektowaniu. Padło wiele ważnych i inspirujących do działania opinii i wniosków, które pozostaną w naszych głowach na bardzo długo.

Rozmawialiśmy o zadaniach, jakie ma do spełnienia współczesna architektura i design w trosce o lepsze jutro. Co architektura i design mogą zrobić, by nasze dzieci miały szansę cieszyć się światem, w kształcie, który my znamy. Wnioski? Choćby taki, że architekturę może zniszczyć nie tylko komercjalizacja, ale też brak kontroli nad partycypacją społeczną, która jest dobra, ale potrzebuje kuratora. Bez niego powstaną budynki, z których nikt nie będzie korzystał, a to cios nie tylko dla miasta, ale także dla środowiska. Taki m.in. wniosek płynie z sesji 4DD „Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku?”.

Zastanawialiśmy się, jak zapewnić długowieczność produktom. Nasi goście podkreślali, że projektanci powinni tworzyć rzeczy, które dla ich użytkowników staną się ważną częścią ich życia, a osiągnąć to mogą poprzez ponadczasowy design.

Słuchaliśmy także znanych ukraińskich architektów i przedstawicieli branżowych instytucji tego kraju. Na Ukrainę patrzy dziś cały świat. My spojrzeliśmy w jej przyszłość i zastanawialiśmy się, jak powinien wyglądać plan jej odbudowy– miejmy nadzieję jak najszybszej.

Niektórzy z szefów pracowni projektowych w Ukrainie zamienili biurka na okopy, ale zadbali wcześniej o to, żeby ich pracownie mogły funkcjonować normalnie - na ile pozwalają na to naloty i ataki rakietowe. I mimo to pracują nad nowym kształtem powojennej architektury.

4 Design Days co roku jest też miejscem rozmów o zrównoważonej architekturze i projektowaniu. Prelegenci ostrzegali przed greenwashingiem, którym jesteśmy atakowani codziennie: w reklamach, rozmowach i obietnicach na tematy klimatyczne. Część cyklów życia niektórych rozwiązań “eko” bywa mocno energochłonna lub nieprzetwarzalna.

Poznaliśmy też wspaniałe budynki, które powstają dzięki pracy świetnych architektów, śmiałej wizji deweloperów i inwestorów oraz wyjątkowe produkty od cenionych projektantów i producentów - w sumie na siedmiu scenach rozmawiało ze sobą ponad 200 prelegentów, a wśród nich: najlepsi architekci m.in.: prof. Ewa Kuryłowicz, Kuryłowicz & Associates; Oleg Drozdov, Drozdov&Partners; Jocelyn Fillard, Sud Architekt Polska; Maciej Franta, Franta Group Architects; Igor Galas, PRC Architekci; Natalia Gnoińska, Fundacja 8Marca; Oskar Grąbczewski, OVO Grąbczewscy Architekci; Piotr Grochowski, Arche; Rafał Grzelewski, Grupa 5 Architekci; Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Stowarzyszenie Architektów Polskich, APA Wojciechowski; Tomasz Konior, architekt, Konior Studio; Anton Kołomiejcew, główny architekt Lwowa; Hugon Kowalski, UGO architecture, Piotr Kuczia, KUCZIA architects; Anna Kyrii, Izba Architektów; Ukrainy; Przemo Łukasik; medusa group; Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki Architects; Joanna i Wojciech Małeccy, MAŁECCY biuro projektowe; Mirosław Nizio, Nizio Design International; Stanisław Podkański; architekt miasta Katowice; Kateryna Romanenko,Izba Architektów Ukrainy; Marcin Sadowski, JEMS Architekci; Marta Sękulska-Wrońska, WXCA, Cameron Sinclair, Armory of Harmony; Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Architekci; Andy Yu, Sou Fujimoto Architects; Maciej Jakub Zawadzki, MJZ studio.

Byli z nami utalentowani i cenieni projektanci, m.in.:: Dorota Koziara, Dorota Koziara Studio; Tadeusz Jelec, główny projektant, IZERA; Tomasz Augustyniak, Piotr Grzybowski, Swallow’s Tail Furniture; Tomasz Augustyniak Studio; Oliwia Ledzińska; Ewa Bochen, Kosmos Project; Jaume Cassanyer Tosques, Laufen Bathrooms AG; Szymon Hanczar, Hanczar Studio; Jadwiga Husarska-Sobina, Husarska Design; Beata Ignasiak, Ignasiak Interiors; Jimi Ogden, Tomasz Pągowski, Szymon Serej, Bujnie; Tomasz Słomka, TOKA+HOME; Zofia Strumiłło-Sukiennik, SPLOT; Ariel Śliwiński, Tfory.

Opiniami dzielili się inwestorzy i deweloperzy, m.in.: Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości; Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce; Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Global Delivery Center Poland, Fujitsu Technology Solutions w Polsce ; Jarosław Fiutowski, członek zarządu, Ghelamco Poland; Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie; Katarzyna Kyrcz, Chief Operating Officer, LivUp; Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna; Rafał Michaś, Head of Property Development, OPG Property Professionals; Robert Jacek Moritz, prezes zarządu, ALTA SA, twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna; Kinga Nowakowska, członek zarządu, COO, Grupa Capital Park; Andrzej Paschek, dyrektor zarządzający, PwC Service Delivery Center; Przemysław Wieczorek, prezes zarządu, Puro Hotel Development; Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu, DMDmodular; Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządów. Byli z nami m.in.: Marcin Krupa, prezydent Katowic; Michał Lorbiecki, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy, Urząd Miasta Tychy; Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia; Ewa Klimaszewska, architektka miejska, Urząd Miasta Racibórz, Anna Jedynak, wicemarszałek województwa śląskiego i Anton Kołomiejcew, główny architekt Lwowa.

4 Design Days to także miejsce, w którym doceniamy dobrą architekturę i niepowtarzalny design. Za nami dwie gale przyznania nagród:

4 design days to nie tylko kilkadziesiąt dyskusji, wystąpień, spotkań w dni dla biznesu, ale też bogaty program dni otwartych – najbliższy weekend - warsztaty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy z gwiazdami telewizji i internetu, atrakcje dla dzieci, bo to one w przyszłości będą tworzyć świat, który nas otacza.

Już teraz zapraszamy na kolejną, 8. edycję 4 Design Days 2024 w dniach 25-28 stycznia w MCK w Katowicach!