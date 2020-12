Ciekawy projekt elewacji apartamentów Sienkiewicza 44 w Grodzisku Mazowieckim

Apartamenty Sienkiewicza 44 w Grodzisku osiągnęły kolejny etap realizacji budowy. Odsłonięto elewację projektu o ciekawej formie architektonicznej, za który odpowiada Pracownia Projektowa ArchiKar.

Projekt, realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem prac budowlanych, charakteryzuje stylowa, ceglana elewacja i duże, niestandardowo rozmieszczone okna. W budynku znajdują się proekologiczne zielone tarasy, przynależne do części mieszkań, będące idealnym miejscem do wypoczynku i relaksu w centrum miasta. "Apartamenty Sienkiewicza" powstają z myślą o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni do życia i pracy – zapewniającej komfort i wygodę jej przyszłych mieszkańców z jednoczesnym dostępem do niezbędnych dóbr.

Inwestycja Sienkiewicza 44 to kameralny, elegancki trzypiętrowy budynek z windą o oryginalnej architekturze i wyjątkowej kompozycji przestrzennej. Funkcjonalne rozkłady dają wiele możliwości aranżacji wnętrz a duże przeszklenia zapewniają ich doskonałe doświetlenie.

Niewątpliwym atutem inwestycji są mieszkania dwupoziomowe bez skosów, które mogą stać się w pełni użytkowanymi sypialniami lub miejscami pracy.

W budynku znajdą się 32 apartamenty, w tym 19 dwupoziomowych, z garażami podziemnymi oraz 8 lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Powierzchnie mieszkań zostały zróżnicowane: od 30 mkw. do 83 mkw. - jako najbardziej atrakcyjne na rynku.

Inwestorem wysokiej jakości projektu mieszkaniowego, zlokalizowanego w centrum Grodziska Mazowieckiego przy ulicy Sienkiewicza, jest Spółka RWJ Development. Pracownia Projektowa ArchiKar odpowiada za projekt architektoniczny „Apartamentów Sienkiewicza”. Natomiast budowę realizuje DK 2018 Budownictwo sp. z o.o. – generalny wykonawca inwestycji, do której przyszli mieszkańcy będą mogli wprowadzić się już w czerwcu 2021 r.

„Apartamenty Sienkiewicza” to wyjątkowe połączenie estetyki, wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Stanowią z pewnością doskonałą inwestycję, szczególnie w dobie poszerzania obwodów głównych miast, w której to duża część osób pracujących w Warszawie decyduje się na zamieszkanie na tzw. przedmieściach lub w miastach sąsiadujących, zapewniających inne tempo życia i sprawną komunikację z większym miastem – mówi Monika Rohoza, Prezes RWJ Development.