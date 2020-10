City Space stworzy centrum biurowe w Katowicach

CitySpace stworzy w Face2Face Business Campus centrum biurowe o powierzchni 2,3 tys. mkw., w którym znajdzie się 370 stanowisk pracy. Przewidziano w nim biura różnego rodzaju: open space, prywatne gabinety, coworking (hot deski) i biura wirtualne.

Należący do Echo Investment CitySpace stworzy w Face2Face Business Campus centrum biurowe o powierzchni 2,3 tys. mkw., w którym znajdzie się 370 stanowisk pracy. Przewidziano w nim biura różnego rodzaju: open space, prywatne gabinety, coworking (hot deski) i biura wirtualne. Do wynajęcia na długi lub krótki okres, a nawet na kilka dni.

W nowym centrum zaplanowano dodatkowe pomieszczenia i strefy: sale spotkań, pokoje ciszy, sale konferencyjne, kuchnie, recepcję, pokoje telefoniczne, strefę rozrywki oraz strefę do organizacji wydarzeń. Będą miały do nich dostęp wszystkie firmy, które wynajmą biura. Skorzystają one także z takich udogodnień jak serwis sprzątający, wsparcie IT i opieka menedżera biura. Na tym polega koncept biur serwisowanych, czyli jak najbardziej bezobsługowych.

– Zapotrzebowanie na biura serwisowane i elastyczne jest większe z roku na rok, co wyraźnie widać także w miastach regionalnych. Co więcej, popularność biur elastycznych będzie rosła wraz ze wzrostem potrzeby przechodzenia na tryb pracy mieszanej. Biura elastyczne są do tego znakomicie przystosowane, tym bardziej, gdy są rozmieszczone w kilku lokalizacjach w jednym mieście – wyjaśnia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

Budowa drugiego biurowca kompleksu Face2Face Business Campus zakończy się w czwartym kwartale bieżącego roku. Będzie on liczył 15 kondygnacji.