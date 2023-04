Co buduje PLK w Łódzkiem? Będzie nowy przystanek i kładki

Rozpoczęła się budowa przystanku Pabianice Północne. Budowane są nowe kładki nad torami w Strykowie i Głownie.

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły budowę nowego przystanku kolejowego Pabianice Północne.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei, poprawiając komfort podróży m.in. do Łodzi i Sieradza.

Wartość prac wynosi ok. 14 mln zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Nowa infrastruktura pasażerska zapewni efektywne wykorzystanie transportu kolejowego na stacji Zduńska Wola.

Budowane są nowe kładki nad torami w Strykowie i Głownie.

Zakończenie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Nowy przystanek Pabianice Północne poprawi dostępność do kolei, w drugim co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej. Podróżnym zapewni on dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza.

Dwa perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów powstaną w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Lutomierskiej w Pabianicach. Wyposażone będą w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Wygodne przesiadki z kolei na transport indywidualny umożliwią miejsca parkingowe oraz wiata rowerowa. Zakończenie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Budowa przystanku w Pabianicach Północnych, fot. Jakub Raj, mat. PKP PLK

Komfortowe kładki dla pieszych w Głownie i Strykowie

Na linii między Łodzią a Łowiczem budowane są nowe kładki nad torami w Strykowie i Głownie. Obiekty umożliwią lepsze zintegrowanie stacji kolejowej z miastem. Na kładkach są już windy. Przed dworcami przewidziano budowę parkingów dla samochodów. Przy stacjach ustawione zostaną wiaty rowerowe.

Dojścia i podjazdy prowadzące sprzed dworca do peronów dostosowane będą do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się m.in. dzięki likwidacji krawężników. Dodatkowo w Głownie powstanie chodnik wzdłuż torów, łączący istniejące przejście w poziomie szyn przy peronach z przejazdem kolejowym w ciągu ul. Zabrzeźniańskiej. Prace w Głownie i Strykowie zakończą się w końcu drugiego kwartału br.

Lepsza obsługa na stacji i dworcu w Zduńskiej Woli

Nowa infrastruktura pasażerska zapewni efektywne wykorzystanie transportu kolejowego na stacji Zduńska Wola. Wspólnie z miastem realizowane są prace obejmujące budynek dworca i plac przydworcowy. Inwestycja sprawi, że dworzec stanie się bardziej funkcjonalny.

Wygodniejsze podróże zapewni nowy układ kas biletowych oraz połączenie poczekalni z częścią komercyjną. Powstaną nowe, ogólnodostępne toalety, a budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Na placu przed dworcem będą nowe jezdnie i chodniki.

Powstanie zadaszone dojście do przejścia podziemnego. Komfortowe przesiadki na pociąg przyniesie budowa stanowisk dla autobusów, miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów.

Obecnie remont przechodzi elewacja budynku i wnętrze dworca. W budynku montowane są m.in. instalacje elektryczne, wodne, ciepłownicze. Prace nie wpływają na dostęp podróżnych do pociągów.

Projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” jest współfinansowany w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to ok. 50 mln zł.