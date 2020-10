Co dalej z warszawską Skrą? Nadzór budowlany zamyka kompleks

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zabezpieczenie obiektów na terenie kompleksu "Skra". Dwa lata temu rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, aby obiektom Skry przywrócić dawną świetność. Wówczas wygrał projekt autorstwa Weroniki Marek, Anny Odulińskiej i Aleksandra Wadasa.

REKLAMA

Pod koniec maja br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektów usytuowanych na terenie kompleksu Skra pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Wyrok sądu I instancji mówi, że obecny zarządca jest zobowiązany do przekazania obiektów Skry miastu, jednak do tej pory tak się nie stało. Obecnie nieruchomość nie jest objęta faktycznym władaniem jej właściciela, czyli m.st. Warszawy. Mimo to postanowieniem z 10 sierpnia 2020 r. PINB wystawił tytuł wykonawczy przeciwko miastu w celu wyegzekwowania wykonania swojej decyzji. Miasto przekazało do PINB środki w wysokości 600 tys. zł na potrzeby wykonania niezbędnych prac zabezpieczających. Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez PINB. Pierwsze prace na terenach Skry rozpoczęły się 21 października br. - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.

16 grudnia 2029 r. Sąd Okręgowy w wyroku nakazał RKS Skra wydanie miastu nieruchomości. Tym samym m.st. Warszawa wygrało w I instancji. W związku ze złożoną przez stronę apelacją od wyroku władze Warszawy czekają na pierwszy termin rozprawy w II instancji.

Konkurs architektoniczny

Pomimo utrudnień ze strony obecnego zarządcy, Warszawa poczyniła kroki, aby obiektom Skry przywrócić ich dawną świetność. 21 czerwca 2018 r. ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego. Konkurs rozstrzygnięty został w październiku 2018 r.

Jak informuje oficjalny portal miejski Warszawy, wykonano wszystkie możliwe, zgodne z prawem działania, które pozwoliłyby od razu po faktycznym przejęciu nieruchomości przystąpić do przywracania kompleksowi sportowemu Skra jego zasłużonego i oczekiwanego przez mieszkańców kształtu i przeznaczenia. Warszawa ma zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie I etapu modernizacji kompleksu – wybór koncepcji modernizacji ośrodka Skra został dokonany z niezależnymi przedstawicielami środowiska projektantów, architektów oraz świata sportu lekkoatletycznego.

Zakres koncepcji to m.in. budowa stadionu treningowego z zapleczem (zgodnie z wymaganiami dla stadionu głównego II kategorii IAAF), strefa rekreacyjno-sportowa łącząca Pole Mokotowskie ze Skrą oraz ogólne zagospodarowanie całej nieruchomości przygotowujące ją do bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania oraz do dalszych prac inwestycyjnych.

W etapie II zakłada się budowę stadionu II kategorii z halą sportową.