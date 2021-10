Co deweloperzy mogą zrobić dla miast?

Wygląd polskich miast kształtowało wiele czynników historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych, które nie zawsze wpisywały się w harmonię żywej tkanki urbanistycznej. Dziś o wyglądzie miejskiej przestrzeni decydują samorządy, instytucje, firmy. A co może zrobić deweloper, aby ludziom żyło się lepiej?

Działania inwestycyjne coraz częściej przykuwają uwagę nie tylko urbanistów

i architektów, ale też lokalnych społeczności, które recenzują powstające budynki – czy wpisują się w otoczenie, czy przynoszą wartość dodaną mieszkańcom. Również przyszli lokatorzy osiedli, klienci firm deweloperskich mają coraz większą wiedzę i wymagają więcej. Przywiązują wagę do jakości architektury i zagospodarowania przestrzeni wokół budynków. Przekłada się to na działania deweloperów, którzy coraz częściej budują osiedla przyciągające kompleksowością, ciekawą architekturą, a także dbałością o otoczenie.

– Firmy deweloperskie mają coraz większy wpływ na kształtowanie miejskiej przestrzeni, która powinna być urbanistycznym odzwierciedleniem ludzkich potrzeb. To duża odpowiedzialność. Budując w najciekawszych lokalizacjach Trójmiasta, staramy się wykorzystać je jak najlepiej, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców – mówi Michał Ciomek, architekt, dyrektor ds. przygotowania projektów w firmie Invest Komfort.

Odpowiedzialność za przestrzeń

Invest Komfort powołał do życia Dział Przygotowania Inwestycji oraz Dział Kształtowania i Rozwoju Firmy, których zadaniem jest opracowanie konceptu każdej z inwestycji i nadzór nad jego realizacją: od pierwszych szkiców aż do najdrobniejszych detali wyposażenia. Zajmuje się tym zespół ludzi, począwszy od architektów kubatury, krajobrazu, wnętrz, inżynierów budowy, po rzemieślników i artystów.

– Architektura to poważna sprawa, dlatego pracując nad każdym projektem, poddajemy nasze decyzje pod dyskusję specjalistom z różnych dziedzin. Zastanawiamy się, co możemy zrobić, by ci, którzy będą mieszkać lub przebywać

w otoczeniu naszych inwestycji, czuli się tam dobrze. Tworzymy architekturę skrojoną na miarę, a to wymaga indywidualnego podejścia. Nie ukrywam, że jest to niełatwe dla współpracujących z nami architektów i projektantów. Ale mamy ogromną determinację, aby efekt naszej pracy był najlepszy – opowiada Anna Zygmunt, kierownik Działu Kształtowania i Rozwoju Produktu w Invest Komforcie.

Wpisane w miejską tkankę

Według architektów Invest Komfortu zadaniem dewelopera jest koncentrowanie się nie tylko na realizacji projektów, ale również zaangażowanie w poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców dzielnicy i miasta. Przejawem takiego podejścia są tzw. inwestycje towarzyszące, będące urbanistycznym uzupełnieniem budowanych osiedli.

– W realizacjach deweloperskich nie powinna się liczyć ilość, lecz jakość, rozumiana zarówno jako wysoki standard użytych materiałów, jak i komfort życia i świadomość wpływu na przestrzeń miejską – mówi Anna Zygmunt.