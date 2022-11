Co PKP PLK wybudowały na podkarpaciu?

Kolej na Podkarpaciu po 13 latach wróciła na linię Mielec - Padew. Na podróżnych czekają nowe, wysokie perony, zapewniające wygodny dostęp do pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reaktywowały kolejny odcinek podkarpackiej trasy.

Po 13 latach wróciły pociągi na trasę Mielec – Padew. To przedłużenie otwartego przed rokiem połączenia z Dębicy do Mielca.

Dla podróżnych są nowe perony w Chorzelowie, Tuszowie Narodowym i w Jaślanach.

Nowe obiekty dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Od 6 listopada podróżni mogą korzystać z dłuższej trasy kolejowej Dębica – Mielec – Padew. We wrześniu ubiegłego roku przywrócono połączenie z Dębicy do Mielca. Teraz dodatkowy odcinek linii i cztery przystanki zwiększają dostęp do kolei. Przejazd na trasie z Mielca do Padwi zajmuje ok.17 min., z Dębicy około 50 minut.

W Chorzelowie, Tuszowie Narodowym i w Jaślanach przygotowano dla podróżnych nowe, wysokie perony, zapewniające wygodny dostęp do pociągów. Są tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Nowe obiekty dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Szerokie dojścia, zabezpieczone barierkami oraz ścieżki dotykowe, to istotne ułatwienia dla podróżnych niewidomych i niedowidzących. Wymieniono tory i rozjazdy oraz przebudowano 12 przejazdów kolejowo – drogowych.

Nowy peron z wiatą i tablicami informacyjnymi na Stacji Chorzelow, fot. Dominik Konarek, mat. PKP PLK

W Mielcu przy ul. Sienkiewicza bezkolizyjne skrzyżowanie – wiadukt drogowy, zastąpi dwa przejazdy. Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sprawniejsza będzie komunikacja w mieście. Wykonano już m.in. przyczółki wiaduktu i tzw. płytę. Montowana jest stalowa konstrukcja, budowane są rozjazdy z obiektu.

Z myślą o pieszych, w rejonie stacji Mielec, budowane jest nowe przejście podziemne. Pod koniec br., wygodny trakt w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi połączy osiedla obok stacji.

Inwestycje PLK za 106 mln zł netto realizowane są w ramach projektu : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano już umowy na prace za ponad 323 mln zł netto.