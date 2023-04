Co słychać na budowie Centrum Nauki Cogiteon? Sprawdzamy postępy krakowskiej inwestycji!

Budynek Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon osiągnął już niemal docelowy kształt. Budowa ma się zakończyć w sierpniu, a my sprawdziliśmy jej postępy!

W Krakowie trwa budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

Budynek osiągnął już niemal docelowy kształt, w trzech z czterech pawilonów trwają prace wykończeniowe. Nad strefą konferencyjną pojawiły się dźwigary, a na dachu i wokół budynku - drzewa.

Generalny wykonawca ma czas do 11 sierpnia na zakończenie robót.

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie zbliża się ku końcowi. Składający się z czterech pawilonów połączonych wspólnym podziemiem i elewacją budynek osiągnął już niemal docelowy kształt. W trzech z pawilonów trwają prace wykończeniowe. Z kolei nad strefą konferencyjną zamontowane zostały już dźwigary.

Cogiteon osiągnął już niemal docelowy kształt. fot. mat. prasowe Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

– Pozwoli to w najbliższych dniach na zadaszenie ostatniego, najmniejszego fragmentu powstającego gmachu – wyjaśnia rzecznik prasowy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, Piotr Koziarz.

Duże zmiany zaszły w ostatnich tygodniach w widoku zewnętrznym – zamontowano dużą część przeszkleń oraz siatkowych elewacji, a na dachu oraz wokół obiektu posadzone są drzewa. Trwają prace związane z tyczeniem dróg i ścieżek – dodaje.

Ogromny kompleks naukowo-badawczy o powierzchni 14 tys. mkw. obejmie wystawę stałą, laboratoria i pracownie tematyczne, przestrzeń wystaw czasowych, sale konferencyjne, strefy pokazów popularnonaukowych, a także restaurację, kawiarnię i ogólnodostępny ogród na dachu. Wokół gmachu zaplanowano park i plac zabaw z plenerowymi eksponatami. Niedawno na dachu i wokół budynku pojawiły się nowo posadzone drzewa.

Na dachu centrum Cogiteon będzie ogólnodostępny ogród, wiz. mat. prasowe Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Prace rozpoczęły się w 2021 roku. Projekt obiektu został wybrany w lutym 2018 roku w wyniku konkursu architektonicznego, który wygrała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner. Gmach ma kształt ostrosłupa trójkątnego, jest podzielony na cztery bryły i częściowo zagłębiony w ziemi. Generalny wykonawca ma czas do 11 sierpnia na zakończenie robót

Przez najbliższe 4 miesiące kontynuowane będą działania związane z wykończeniem wnętrz, komponowaniem ścieżek, ogrodu na dachu oraz przestrzeni parkowej z placem zabaw. Dużym wyzwaniem będzie instalacja dużego przeszklenia strefy wejściowej – mówi Piotr Koziarz.

Prace budowlane zakończyć się mają planowo latem, jednak centrum swoje podwoje dla odwiedzających otworzy najprawdopodobniej na jesieni.

Zakończenie prac budowlanych nie oznacza, że obiekt będzie gotowy – trzeba go jeszcze wyposażyć oraz zainstalować urządzenia interaktywne wystawy stałej. Na to potrzeba będzie jeszcze kilku miesięcy, dlatego zakładamy, że będziemy w stanie częściowo udostępnić budynek jesienią tego roku – zaznacza rzecznik prasowy Cogiteonu.

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon to jedna z najważniejszych inwestycji krakowskiego samorządu. Cały teren przygotowany pod centrum zajmie ok. 4 ha, a całkowita wartość projektu to 276,6 mln zł z czego 190,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu z budowy centrum Cogiteon (okres od października 2021 r. do grudnia 2022 r.)