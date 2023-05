Co słychać na budowie Centrum Sportu i Rekreacji UMG?

Na powstającym na terenie kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Centrum Sportu i Rekreacji zawisła tradycyjna wiecha symbolizująca wybudowanie najwyższego punktu obiektu.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła w połowie 2022 roku i przebiega bez przeszkód. „Prace realizowane są w formule „buduj” i prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Planujemy zakończyć budowę w terminie oczekiwanym przez inwestora tj. do końca czerwca 2024 roku” – mówi Paweł Pijar – Dyrektor Kontraktu Budimex, głównego wykonawcy inwestycji.

Zaawansowanie prac jest na poziomie 40%. Wykonana została cała konstrukcja budynku, zakończony jest stan surowy.

Wybudowanie Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to niezwykle ważne i priorytetowe zadanie dla Uczelni, która odpowiada za kształcenie kadry morskiej” – podkreśla JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Zakończone zostały roboty żelbetowe, aktualnie trwają prace murarskie. Na dachu ułożono blachę trapezową wraz z izolacją termiczną, w hali garażowej wełną mineralną docieplony został strop, rozpoczęto montaż stolarki okiennej i fasady od strony ulicy Grabowo. Trwają prace związane z wykonaniem elewacji, roboty tynkarskie na poziomie hali garażowej i parteru budynku, wykonywana jest instalacja elektryczna i teletechniczna oraz instalacja sanitarna. Do końca września planowane jest wykonanie całej elewacji budynku i rozpoczęcie robót zewnętrznych drogowych.

Obiekt jest wymagający pod kątem inżynierskim, m.in. w zakresie konstrukcji zadaszenia. W trakcie prac zamontowano 11 sztuk dźwigarów prefabrykowanych sprężonych o długości 30 m. każdy i wysokości 150 cm oraz masie montażowej 35 ton. Końcowym etapem robót był montaż 7 sztuk prefabrykowanych paneli attykowych o wymiarach 6x2 m i masie 10,2 tony.

Cały obiekt zaprojektowany jest tak, aby jak najlepiej odpowiadał naszym potrzebom. Halę sportową będzie można w miarę potrzeb dostosować do różnych zajęć sportowych czy rekreacyjnych, np. szybko podzielić na trzy niezależne boiska do siatkówki, z których każde spełnia wymogi FIVB. Jeśli dodamy do tego ściankę wspinaczkową, strefę fitness, saunę, to widać, że dzięki temu obiektowi będziemy mogli znacznie poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych dla naszych studentów i pracowników – zauważa dr Andrzej Lachowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji UMG.