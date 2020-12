Co słychać na budowie Fabryki Wody?

Prace na budowie Fabryki Wody w Szczecinie postępują. W ostatnim czasie do zrealizowania jednego z etapów budowy, wykorzystany został żuraw samojezdny, informuje Szczecin.eu.

Fabryka Wody będzie nowoczesnym i wielofunkcyjnym parkiem wodnym z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi.

Po obsypaniu budynku basenowego, rozpoczęło się usuwanie ścianek szczelnych tymczasowego zabezpieczenia wykopu. Wykonana została hydroizolacja oraz izolacja cieplna ścian fundamentowych podbasenia. Trwa betonowanie ścian, słupów oraz belek parteru. Widowiskową częścią prac na budynku basenowym, był montaż prefabrykowanych płyt stropowych. Do ich montażu wykorzystany został żuraw samojezdny, którego udźwig to 500Ton. Łącznie zamontowano 45 płyt - ich maksymalna waga to 25Ton i maksymalna długość 17,5m.

Na budynku edukatorium wykonywane jest pokrycie dachowe wraz z ociepleniem. Toczą się prace przy montażu kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu. Ponadto trwa montaż koryt kablowych oraz układane jest okablowanie budynku.

W części zewnętrznej kompleksu trwa wykonywanie nawierzchni z kostki na parkingu, wykonywane są również warstwy konstrukcyjne placu imprez plenerowych. Gotowe są konstrukcje budynku szatniowego, barowego oraz wiaty przy parkingu. Na budynku szatniowym wykonano ponadto ściany z płyt warstwowych i rozpoczęto montaż pokrycia dachowego.