Co słychać na budowie II linii metra?

Praca wre na budowie II linii metra zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Na odcinku zachodnim trwa montaż torowiska i tras kablowych, tynkowane są kolejne ściany. Na odcinku północno-wschodnim zamontowano już pierwsze windy na stacjach.

Trasy kablowe, schody ruchome, podtorze, posadzki, tynki, wentylatornie… można by wymieniać bez końca. Front robót na rozbudowywanym odcinku zachodnim jest ogromny. Dzieje się tu naprawdę wiele zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.

Niedawno zostały pożegnane tarcze TBM, które wydrążyły połączenie tunelowe pomiędzy stacjami i funkcjonującym odcinkiem. Teraz można już przejść niemal gotowymi tunelami, w których trwa montaż torowiska i tras kablowych. Ogromne, puste powierzchnie korpusów stacji zniknęły za ścianami pomieszczeń technicznych, gdzie tynkowane są ściany i montowane kolejne urządzenia stacyjne. A tam, gdzie jeszcze niedawno sterczały surowe, metalowe słupy, wyrosły platformy peronowe, schody prowadzące na poziom -1 i szyby windowe. Na stacji Bemowo zamontowano pierwsze peronowe schody ruchome.

Wykańczane stacje Bemowo i Ulrychów to łącznie 11 500 mkw. murów do tynkowania, ponad 6500 mkw. płytek ceramicznych do ułożenia w pomieszczeniach technicznych oraz około 10 500 mkw. posadzek kamiennych w przejściach podziemnych i na peronach. Prawie wszystkie prace tynkarskie zostały zakończone, a po peronie stacji Bemowo można już przejść po docelowych płytach peronowych. Ich układanie trwa jeszcze na peronie stacji Ulrychów, w przejściach podziemnych i na klatkach schodowych.

Nie tylko na stacjach prace postępują w szybkim tempie. W tunelach rozpoczął się montaż wibroizolacji, zbrojenie podtorza i układanie szyn, po których jeździć będą pociągi warszawskiego metra. Pierwsze efekty tych prac widać już w części torów odstawczych stacji Bemowo. Powstają też długie kilometry rynien kablowych, które już niedługo wypełnione zostaną całą niezbędną infrastrukturą łączności i systemów sterowania ruchem.

Nie tylko pod ziemią widać zmieniający się krajobraz budowy. Najlepiej widać to na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Górczewskiej. W jego rejonie montowane jest torowisko tramwajowe, zasypywane są kolejne otwory technologiczne.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad dwóch i pół kilometra tuneli oraz dwóch stacji: C05 "Ulrychów" - położonej w ciągu ul. Górczewskiej i C04 "Bemowo" zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Za stacją C04 będą się znajdować tory odstawcze dla pociągów metra.

Budowa metra na Bródnie nie zwalnia tempa

Prawie gotowy jest pierwszy odcinek torowiska pomiędzy stacjami Bródno i Kondratowicza, budowniczym metra został do wybetonowania już tylko niewielki odcinek. W pozostałych częściach tuneli trwa, lub jest przygotowywane zbrojenie torowisk.