Co słychać na budowie kolejowej Rail Baltica w Ełku?

Praca na budowach inwestycji PKP PLK w Ełku wre. Powstają nowe perony i przejścia podziemne.

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy utrzymanym ruchu pociągów prowadzą w Ełku inwestycję za prawie 587 mln zł netto.

Wygodne, dostępne dla wszystkich perony i nowe przejście podziemne zapewnią oczekiwane warunki podróży ze stacji Ełk. Podobnie zmienią się warunki na przystanku Ełk Szyba Wschód.

Projekt jest współfinansowany ze środków CEF „Łącząc Europę”.

Podróżni na stacji Ełk mogą zobaczyć budowę nowego peronu nr 3. Prefabrykowane ścianki wyznaczają już lokalizację nowego obiektu. Wszystkie trzy nowe perony zostaną podwyższone i poszerzone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony będą zadaszone.

Obok peronów budowane jest nowe przejście podziemne. Widać prace przy fundamentach i zbrojeniu. Przejście o długości 110 m zastąpi dwa tunele i poprawi komunikację - umożliwi wygodne dojście do pociągów oraz na drugą stronę stacji do osiedla Zatorze. Tunel będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i wyposażony w windy.

Na stacji Ełk Towarowy postępują roboty przy wzmacnianiu podtorza i budowie nowych rozjazdów. Stacja będzie mogła przyjmować pociągi o długości 740 m. Inwestycja istotne poprawi warunki przewozów towarowych. Wzrośnie znaczenie kolei jako ekologicznego, efektywnego środka transportu.

Na przystanku Ełk Szyba Wschód budowany jest pierwszy z dwóch dwustumetrowych peronów.

Inwestycja w Ełku o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Prace zaplanowano do końca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.