Co słychać na budowie "łódzkiego metra"?

Prace przy budowie tunelu średnicowego pod Łodzią trwają już od ponad roku. Pierwszy odcinek tunelu jest już gotowy.

REKLAMA

Łódzkie metro drążą dwie tarcze. Większa to Katarzyna, która przebija się właśnie od ul. Odolanowskiej w stronę Manufaktury. Mniejsza, drążąca pojedyncze tunele, które w przyszłości połączą przystanek Koziny z dworcem Łódź-Kaliska i dworcem Żabieniec, to Faustyna. I właśnie ta mniejsza wykonała pierwszy fragment tunelu. – Faustyna przebiła się do rozgałęzienia przy przystanku Koziny pod koniec września – informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Oznacza to, że gotowy jest już odcinek od komory startowej przy ul. Długosza do przyszłego przystanku „Koziny”, tuż za al. Włókniarzy. Teraz tarcza drąży dalej w kierunku ulicy Odolanowskiej. Tam zostanie „zawrócona” i zacznie drążyć tunel w kierunku stacji Żabieniec.

Gdzie jest Katarzyna?

Większa tarcza, czyli Katarzyna, jest już całkowicie pod ziemią. Nie było to proste, bo żeby jej wszystkie elementy zmieściły się w przyszłym tunelu i mogła zacząć pracę „pełną parą”, musiała wydrążyć kilkadziesiąt metrów przekopu. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpoczęła marsz w stronę Manufaktury z pełną prędkością. – Planowane jest, że w kwietniu duży TBM wydrąży tunel do wysokości przystanku Polesie – informuje PKP PLK. Niestety szybciej drążyć się nie da, bo poza postępami prac ważne jest też bezpieczeństwo. – Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny muszą przejść przez m.in. zawodnione grunty, twarde i duże głazy narzutowe lub piaski. Dla utrzymania dokładnego przebiegu tunelu na trasie są urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel. Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań – podkreśla Mirosław Siemieniec.

Przystanek Śródmieście

Równolegle do kopania tunelu trwają prace przy budowie przystanku kolejowego Śródmieście. Łodzianom nie trzeba tego przypominać, bo od kilku miesięcy zamknięta jest ul. Zielona przy al. Kościuszki, przez co nie jeżdżą tamtędy tramwaje – między innymi linia 8, czy 13. Są jednak dobre wiadomości! Do tej pory na placu budowy trwały prace przygotowawcze. To się zmieniło. – Wcześniej w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej i al. Kościuszki wykonawca przygotował teren. Demontowane były zbędne obiekty. Wzmocniono także konstrukcje dwóch budynków. W listopadzie prace ruszyły pod al. Kościuszki – mówi Mirosław Siemieniec. Oznacza to, że kierowcy powoli muszą zacząć przygotowywać się do zamknięcia skrzyżowania u zbiegu al. Kościuszki i ul. Zachodniej.