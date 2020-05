Co słychać na budowie Orientarium w Łodzi? Takiej inwestycji dawno nie było w Polsce

W Orientarium zaczęły się prace przy zagospodarowaniu zielonych terenów, gdzie dzięki odpowiednim roślinom, temperaturze i wilgotności będzie jak w tropikach.

Prace przy budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem, na ten moment nie ma żadnych opóźnień. W nowoczesnym Orientarium będziemy mogli podziwiać faunę oceaniczną z rekinami, płaszczkami i różnymi rybami, a także rafę koralową.

- Łódzkie Orientarium to obecnie plac budowy, ale zapewniam wszystkich, że blisko 60 proc. tej przestrzeni to będzie egzotyczna tropikalna zieleń. Rośliny, krzewy, bluszcze i trawy zasadzone tutaj będą pochodzić z tak odległych krajów jak: Laos, Hong Kong, Indie, Australia, Japonia czy Filipiny. Klimat tropikalny będzie podtrzymywany przez zachowanie odpowiedniej wilgotności oraz temperatury. Mam nadzieję, że budowa Orientarium będzie przebiegać zgodnie z planem i w maju przyszłego roku spotkamy się w tym miejscu i będziemy mogli podziwiać nie tylko architekturę budynku, ale przede wszystkim cieszyć się obecnością zwierząt – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Budynek Orientarium składać się ma z części wejściowo-konferencyjnej oraz części dla zwierząt. Znajdzie się w nim miejsce dla słoni indyjskich, basen ze słoną wodą i podwodnym tunelem dla zwiedzających oraz dżungla dla zwierząt. Będzie to przestrzeń ekspozycyjna dla zwierząt z Azji Południowo-Wschodniej.

- Inwestycja weszła w bardzo wdzięczny etap. Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy aranżacji budynku. Z racji tego, że cały obiekt będzie wprowadzał nas w klimat Azji Południowo-Wschodniej dopracowujemy każdy najdrobniejszy szczegół zarówno we wnętrzach Orientarium, jak i na terenach zewnętrznych - dodaje Arkadiusz Jaksa, prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Orientarium zajmie blisko połowę terenu łódzkiego ZOO. W ramach projektu powstaną też nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery, a całość zostanie uzupełniona zapleczem rekreacyjno-gastronomicznym. Orientarium ma zająć 2 ha powierzchni, do tego dojdzie 5,5 ha wybiegów dla zwierząt.

Budowa Orientarium ruszyła we wrześniu 2018. Prace budowlane rozpoczęły się od wykonania wykopu głębokości około 6 m. Potem stawiane były ściany szczelinowe, a następnie wykonano płytę denną Orientarium. Z początkiem 2019 roku Orientarium zaczęło wychodzić nad poziom gruntu. W połowie 2019 roku rozpoczął się montaż dźwigarów dachowych. Dach Orientarium jest membranowy i przezroczysty, dzięki czemu będzie dostęp światła dziennego do środka budynku. W styczniu 2020 rozpoczął się montaż akrylowego tunelu ze ścianą o grubości 12 centymetrów. Tunel, którego elementy powstały w Australii, będzie miał ponad 25 metrów długości i musi wytrzymać napór 2,5 miliona litrów wody. Do czerwca 2020 roku będą trwały prace wykończeniowe w tunelu i basenach. W maju br. rozpoczęły się prace nad tematyzacją i zagospodarowaniem wybiegów wewnętrznych (sztuczne skały, wyposażenie, podłoża dla zwierząt), rozpoczęto montaż poręczy i posadzek żywicznych. Trwa montaż elementów aranżacji budynku m.in. sztucznych skał czy drewnianej plumerii pod dachem. Rozpoczynają się prace przy zagospodarowaniu terenu zewnętrznego.

Dzięki nowej inwestycji w łódzkim ogrodzie zoologicznym pojawią się nowe gatunki zwierząt: orangutany, pantery mgliste, rekiny, niedźwiedzie malajskie, gibony, dzioborożce, langury, szpaki balijskie i płaszczki. Dzięki Orientarium w łódzkim ogrodzie zoologicznym wznowiona zostanie hodowla posiadanych do niedawna gatunków, m.in. słoni indyjskich.