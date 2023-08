Co słychać na budowie Ośrodka Ruczaj w Krakowie?

W Krakowie trwa budowa Ośrodka Ruczaj. Wykonana została m.in. cała konstrukcja płyty fundamentowej.

Trwa budowa Ośrodka Ruczaj w Krakowie, nowej instytucji kultury, która będzie filią Centrum Kultury Pogórza.

Za projekt architektoniczny odpowiada Limba Eko.

Budowa filii Centrum Kultury Podgórza na Ruczaju będzie kosztować łącznie blisko 55,6 mln zł.

Trwa budowa Ośrodka Ruczaj w Krakowie, nowej instytucji kultury, która będzie filią Centrum Kultury Pogórza. Aktualnie wykonana została już cała płyta fundamentowa najniższej kondygnacji, co pozwoliło na zamontowanie drugiego żurawia wieżowego. Mocno zaawansowane są roboty żelbetowe przy budowie ścian fundamentowych zewnętrznych w technologii betonu wodoszczelnego, a także wewnętrznych ścian fundamentowych na kondygnacji -2. Trwa realizacja rampy najazdowej z poziomy -1 na -2, wykonywany jest szalunek stropu nad najniższą kondygnacją.

Na okres jesieni wykonawca zaplanował m.in. demontaż elementów rozporowych ścian wykopu, prace żelbetowe przy ścianach fundamentowych na poziomie -1 wraz z szalunkiem stropu nad tą kondygnacją, a także realizację rampy najazdowej z poziomu -1 do poziomu 0.

Ośrodek Ruczaj - dzielnicowy dom kultury

Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i wydarzenia. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz odpowiednie nagłośnienie.

Operatorem nowej placówki będzie Centrum Kultury Podgórza. Podstawową funkcją placówki będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów. W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017–2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.