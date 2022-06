Co słychać na budowie stacji Olsztyn Główny?

Trwają prace budowlane na stacji Olsztyn Główny. Powstaje nowa infrastruktura, która zapewni większy komfort obsługi pasażerów. Zachowywane są także zabytkowe elementy historycznej wiaty.

Podróżni na stacji Olsztyn Główny mogą obserwować postępy prac. Przebudowa obejmuje wszystkie branże.

Powstaje m.in. przejście podziemne dla pieszych, odtworzony zostanie także drewniany dach z zachowaniem historycznego charakteru obiektu, trwają prace torowe.



Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp na perony. Ułatwieniem będą windy oraz schody ruchome.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 400 mln zł realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z POPW.

Trzy fronty robót

Na stacji Olsztyn Główny wyróżnić można trzy fronty robót. W obrębie peronów podróżni dostrzec mogą postępy przy budowie konstrukcji przejścia podziemnego dla pieszych. Obiekt zapewni dostęp mieszkańcom na stację od strony Zatorza. Powstaje już drugi segment przyszłego tunelu. Nowa przeprawa o długości 140 metrów będzie wyższa oraz szersza. Dojście na perony będzie dostosowane do potrzeb osób o ograniczanych możliwościach poruszania się.

Widok z góry na nowe tory dla pociągów towarowych na stacji Olsztyn Główny, fot. Damian Strzemkowski, mat. PKP PLK

Zabytkowe elementy zabezpieczone

Wykonawca zdemontował i zabezpieczył 12 zabytkowych stalowych filarów z ok. 100-metrowej wiaty z peronu nr 4. Przejdą one następnie renowację i przywrócony będzie ich oryginalny kolor. Odtworzony zostanie także drewniany dach z zachowaniem historycznego charakteru obiektu. Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa, wiaty zostaną zamienione miejscami. Wykonawca przystąpił już do demontażu i zabezpieczenia konstrukcji z peronu nr 2, która docelowo znajdzie się na nowym peronie nr 4. Prace wykonywane są nocą, dzięki czemu nie mają wpływu na obsługę podróżnych. Nad inwestycją nadzór sprawuje konserwator zabytków.

Nowy przystanek z lepszą obsługą

Na wjeździe na stację Olsztyn Główny m.in. od strony Działdowa i Iławy prowadzone są prace torowe. Wykonawca przygotował grunt do montażu nowych torów i rozjazdów. Zamontowano nowe bramki podtrzymujące sieć trakcyjną. Prace w tym miejscu zwiększą możliwości prowadzenia ruchu pociągów i poprawią obsługę nowego przystanku Olsztyn Śródmieście.

W związku z pracami utrzymana jest do 8 lipca dotychczasowa organizacja ruchu pociągów. Zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje na odcinku Olsztyn Główny – Olsztyn Likusy dla podciągów regionalnych w kierunku Morąga i Elbląga.

2,5 kilometra nowych torów

Postępują także prace torowe po wschodniej stronie stacji Olsztyn Główny. Ułożone zostały trzy tory do obsługi pociągów towarowych. Przy pomocy specjalnych maszyn regulowane są szyny i podkłady. Będzie możliwość przejazdu cięższych oraz dłuższych składów. Łącznie na stacji ułożono już 2,5 kilometra nowych torów i pięć rozjazdów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.