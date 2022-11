Co słychać na budowie stacji Olsztyn Główny?

Na budowie stacji Olsztyn Główny praca wre. Powstaje nowe przejście podziemne, zdemontowane elementy zabytkowych wiat są oczyszczane i zostaną odrestaurowane. Zajrzeliśmy na plac budowy!

Na stacji Olsztyn Główny przy utrzymanym ruchu pociągów budowane są nowe tory i przejście podziemne. Powstaje nowa infrastruktura, która zapewni większy komfort obsługi pasażerów.

Zdemontowano z peronów zabytkowe elementy wiat i balustrad. Historyczne obiekty są zabezpieczone na zapleczu budowy.

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp na perony. Ułatwieniem będą windy oraz schody ruchome.



Inwestycja warta ok. 400 mln zł realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z POPW.

Budowane jest nowe przejście podziemne od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, które umożliwi dodatkowy dostęp na perony. Przejście o długości 140 metrów będzie szersze oraz wyższe. Powstały cztery betonowe segmenty obiektu o łącznej długości ok.46 metrów.

Budowa stacji Olsztyn Główny: maszyny przygotowują teren pod budowę wejścia do przejścia podziemnego. fot. Andrzej Puzewicz, mat. PKP PLK

Wybudowano pierwsze wyjścia na peron nr 4. Wykonawca przygotowuje obecnie teren od strony Zatorza, by przystąpić do budowy wejścia do obiektu od ul. Zientary-Malewskiej. Dzięki inwestycji PLK, mieszkańcy tej części zyskają wygodne dojście – dostosowane do potrzeb osób o ograniczanych możliwościach poruszania się.

Po domknięciu betonowej górnej części konstrukcji przejścia podziemnego, możliwe będzie kontynuowanie prac na peronie nr 4 bezpośrednio nad nowym obiektem. Ustawiane będą kolejne ścianki i montowana nawierzchnia.

Prace prowadzone są obecnie na wschodnim wyjeździe ze stacji w kierunku m.in. Barczewa, gdzie przybywa torów i sieci trakcyjnej. Na stacji zamontowano już ok. 9 km nowych torów, 5 tys. metrów sieci trakcyjnej i 4 tys. metrów okablowania systemu sterowania ruchem kolejowym. 37 ułożonych rozjazdów zapewni sprawny przejazd pociągów.

Budowa stacji Olsztyn Główny: ustawiane elementy konstrukcji peronu. fot. Andrzej Puzewicz, mat. PKP PLK

Modernizacja stacji Olsztyn Główny zapewni podróżnym oczekiwany komfort obsługi. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp na perony. Ułatwieniem będą windy oraz schody ruchome. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Lepszą informację dla podróżnych zapewnią wyświetlacze i nowe nagłośnienie.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości ok. 400 mln zł realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 roku.