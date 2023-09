Co słychać na budowie stacji Warszawa Zachodnia? Sprawdzamy aktualne postępy

Nowe windy, zmodernizowane perony - co się zmieniło na stacji Warszawa Zachodnia? Sprawdzamy postępy.

W Warszawie trwa największa inwestycja PKP PLK w mieście, przebudowa Stacji Warszawa Zachodnia.

Na zmodernizowanych peronach nr 6 i 7, od 25 sierpnia działają nowe windy.

3 września udostępnione zostaną dwa kolejne zadaszone 400-metrowe perony nr 4 i 5.

Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów.

Koszt projektu to 2 mld zł.

Warszawa Zachodnia – windy i nowe perony zapewniają lepszy dostęp do kolei Stacja Warszawa Zachodnia zyskała ułatwienia dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dwie windy zapewniają wygodny dostęp do zmodernizowanych peronów 6 i 7. Od 3 września podróżni wsiądą do pociągów z kolejnych nowych peronów. Największa inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie to projekt za ok. 2 mld zł netto, współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Na zmodernizowanych peronach nr 6 i 7, od 25 sierpnia działają nowe windy, które umożliwiają pasażerom z ciężkim bagażem, wózkami dziecięcymi i z ograniczoną możliwością poruszania się lepszy dostęp do kolei.

Wraz z korektą rozkładu jazdy, 3 września, pasażerów korzystających z przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia czekają zmiany. Udostępnione zostaną dwa kolejne zadaszone 400-metrowe perony nr 4 i 5. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Na nowych peronach zamontowano ławki, gabloty i tablice informacyjne. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie.

Widok z lotu ptaka na stację Warszawa Zachodnia, fot. A. Lewandowski, P. Mieszkowski, mat. PKP PLK

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruch na stacjach Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście i Warszawa Powiśle zostanie przywrócony. Pociągi wrócą na przebudowane tory linii podmiejskiej średnicowej od strony wschodniej. Część pociągów wróci na trasę przez Warszawę Centralną, w tym pociągi Berlin-Warszawa. Pociągi jadące w relacjach do i z Białegostoku, Lublina Głównego, Terespola będą kierowane przez Warszawę Gdańską. Zaawansowane prace toczyły się również po zachodniej stronie stacji.

Od 3 września prace na stacji Warszawa Zachodnia przeniosą się na peron 1 i 2 i będą kontynuowane na peronie 3 i w przejściu pod torami. Przebudowa peronów wymaga zmian w organizacji ruchu. Pociągi WKD do połowy 2024 r. zostaną wycofane ze stacji Warszawa Zachodnia. Będą kończyć i zaczynać bieg na przystanku Reduta Ordona. Pasażerów prosimy o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły dostępne są na stronie i w aplikacji portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Warszawa Zachodnia po przebudowie

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Harmonogram zakończenia inwestycji i fazowanie prac zostały uzgodnione z wykonawcą i przewoźnikami.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.