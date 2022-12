Co słychać na budowie The Park Kraków?

Budowa kompleksu The Park Kraków trwa w najlepsze. Już wkrótce w pierwszym biurowcu pojawi się główny najemca - firma OTCF. Zaawansowana jest także budowa drugiego budynku – B2. Jego oddanie do użytkowania ma nastąpić w II kw. 2023 r.

REKLAMA

Cały projekt The Park Kraków będzie liczył docelowo 8 budynków, w których dostępne będzie ok. 100 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Za koncepcję architektoniczną projektu odpowiada firma APA Wojciechowski Architekci.

Deweloper przygotowuje się do rozpoczęcia prac budowlanych przy budynkach B3 i B4. Mają one ruszyć w pierwszej połowie 2023 r.

Trwają również prace projektowe dotyczące 4 kolejnych budynków biurowych tj. B5-B8, wchodzących w II fazę projektu.

- The Park Kraków, kolejny owoc współpracy naszej pracowni z White Star Real Estate oraz Cain International, jest zespołem budynków biurowo-usługowych o spójnej i czytelnej w odbiorze architekturze, która pozwala na wizualną identyfikację każdego z nich. Obiekty usytuowane zostały względem siebie tak, aby wytworzone zostały przyjazne w odbiorze wnętrza urbanistyczne: umożliwiające użytkownikom kompleksu dogodne korzystanie usług znajdujących się w parterach budynków, a także z pięknie zaplanowanych drobnych form architektonicznych oraz starannie zaaranżowanych terenów zielonych. To inwestycja zaprojektowana z myślą o środowisku naturalnym oraz ludziach – mówi Michał Sadowski, współwłaściciel i wiceprezes zarządu, w APA Wojciechowski Architekci.

W pierwszych dwóch budynkach przewidziano uruchomienie kluczowych udogodnień tj. m.in. restauracji, siłowni, sklepu spożywczego, myjni samochodowej i przedszkola. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami deweloper przygotował na terenie inwestycji stacje do ładowania aut elektrycznych, nowoczesny system parkingowy oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (szatnie, prysznice i stojaki na rowery), która będzie wspierać pracowników The Park w wyborze tego ekologicznego środka transportu i korzystania z licznych ścieżek rowerowych istniejących w pobliżu projektu.

- Prace w projekcie The Park Kraków przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Jest to nasz pierwszy projekt w stolicy Małopolski i chcemy by był zgodny z naszą filozofią i podejściem do realizowanych inwestycji. Jednymi z najważniejszych cech naszych kompleksów biurowych jest jakość wykonania, unikalna aranżacja zieleni, nastawienie na zaspokajanie potrzeb najemców i pracowników, oraz wkomponowanie całego kompleksu w tkankę miejską. Cały teren pomiędzy budynkami, czyli blisko 3 ha, został wyłączony z ruchu kołowego i zaaranżowany dużą ilością zieleni, elementami wodnymi oraz materiałami naturalnymi, zgodnie z zasadami biofilii. Różnorodne, rodzime gatunki drzew i krzewów, wpływające na wzrost bioróżnorodności, stworzą estetyczne otoczenie dla pracowników, które zaprojektowane zostało zarówno z myślą o wypoczynku jak i pracy na świeżym powietrzu. Doceniają to potencjalni najemcy, czego dowodem są zaawansowane rozmowy w sprawie komercjalizacji powierzchni zarówno w budynku B1, B2 jak i B3 - mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate. - Wraz z przyjściem wiosny, te wszystkie atuty będą widoczne nie tylko dla pracowników i najemców, ale również okolicznych mieszkańców, co podkreśli ponowne uruchomienie strefy Shuvary Park, która jako miejsce spotkań i centrum spędzania wolnego czasu, już zdążyła się wpisać w krajobraz dzielnicy – dodaje.

Strefa Shuvary Park została uruchomiona w lipcu br. Na terenie ponad 3 tys. mkw., kontenerowego miasteczka powstały: bar, kawiarnia, food trucki, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe i miejsca do relaksu. Przez cały sezon letni były tu regularnie organizowane wydarzenia m.in. bezpłatne kino letnie, joga na świeżym powietrzu, warsztaty kreatywne, festiwale kawy, oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.

W maju 2022 roku został oddany do użytkowania budynek B1. Wystrój lobby pierwszego budynku spójnie nawiązuje do elewacji zewnętrznej budynku. W reprezentacyjnej dwukondygnacyjnej przestrzeni wykorzystano tę samą cegłę, która pojawia się na fasadzie budynku, a także stalowe grafitowe profile, metalowe profilowane okładziny i siatki ciętociągnione. Z drugiej strony, bliskość natury całego projektu podkreślają wykorzystane we wnętrzu budynku elementy biofilii tj. drewno czy słodkowodne akwarium o pojemności 3,6 tys. litrów wkomponowane w wyposażenie recepcji.