Co słychać na budowie Warszawy Głównej?

Postępują prace przy budowie Warszawy Głównej. Stanęły już konstrukcje kładki, która nad torami połączy miasto. Powstają także perony i wiadukt kolejowy nad linią średnicową.

Postępują prace przy budowie Warszawy Głównej. Przygotowane są już dwa 350 metrowe perony. Wykonawca koncentruje roboty na budowie konstrukcji kładki dla pieszych. Zrobione są fundamenty i filary, realizowane są prace przy schodach.

Po zakończeniu robót przy betonowych filarach, ułożone zostaną stalowe przęsła. Najdłuższe przęsło, nad linią średnicową, będzie miało ponad 50 m długości. Stalowa konstrukcja kładki będzie ważyła blisko 260 ton. Obiekt zapewni dogodny dostęp na nowe perony. Mieszkańcy wygodnie przejdą nad torami miedzy Ochota a Wolą.

Po zakończeniu prac przy kładce, w rejonie peronów będą układane tory i rozjazdy.

Na każdym peronie zaplanowano 4 wiaty, system informacji pasażerskiej i ławki. Dla wygody podróżnych, przed stacją zamontowane zostaną stojaki dla rowerów oraz wyznaczone zostaną miejsca postojowe Kiss&Ride. Stacja zostanie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bezkolizyjny przejazd pociągów do Warszawy Głównej, nad dalekobieżną linią średnicową, zapewni wiadukt. Zostały już wykonane ścianki szczelne oraz 24 żelbetowe pale fundamentowe o długości do 16 metrów. Powstaje korpus jednego z dwóch przyczółków, który został wypełniony gotową mieszanką, wylewaną na ułożone zbrojenia. Zbrojenie jednego przyczółku to aż 27 ton stali, a do jego wypełnienia potrzeba 275 m3 betonu. Wiadukt zostanie wykonany jeszcze w tym roku.

Projekt realizowany jest w trybie „projektuj i buduj”. Zakończenie inwestycji uwzględnia prace na stacji Warszawa Zachodnia i przy przebudowie linii średnicowej - planowane jest w I kwartale 2021 roku. Wartość robót to ponad 87 mln zł.