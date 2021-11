Co słychać na budowie Warszawy Zachodniej? Już w grudniu nowy peron

Konstrukcje zadaszenia z panelami fotowoltaicznymi kilkanaście metrów nad peronami, szerokie podziemne przejście, nowe tory i rozjazdy - to widoczne efekty przebudowy Warszawy Zachodniej. Generalnym architektem inwestycji jest pracownia DWAA Architekci, zaś generalnym projektantem: Toprojekt.

Trwają prace nad budowie stacji Warszawa Zachodnia. Obok kilkuset przejeżdżających codziennie pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują stację, która zwiększy dostępność i możliwości komunikacji w stolicy, regionie i na trasach dalekobieżnych.

Podróżni skorzystają z pierwszego nowego peronu nr 6 Warszawy Zachodniej w grudniu. Montowane są gabloty, ławki i tablice informacyjne. Obok wysokiego zadaszenia ustawiane są elementy niższych wiat - przedłużenie hali peronowej.

Na dachu, który wykonany jest w 30 proc., umieszczane są panele fotowoltaiczne o powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych.

Inwestycja za ok. 2 mld zł jest współfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca montuje tory, rozjazdy, urządzenia sterowania ruchem, układa setki metrów kabli, kanalizację, stawiane są stalowe konstrukcje sięgające kilkunastu metrów nad peronami i przygotowywane jest przejście podziemne. Z myślą o podróżnych zwiększona jest liczba komunikatów i informacji.

Warszawa Zachodnia z energią słoneczną

Zaawansowane jest przygotowanie peronów nr 7 i peronu nr 8, tj. - nowego dodatkowego peronu od strony Woli.

Dach hali peronowej jest wykonany w 30 proc. Konstrukcje wysokiego zadaszenia widać nad trzema budowanymi peronami. Na 27 filarach wykonawca układa kolejne elementy. Do zasilania stacji wykorzystana będzie energia słoneczna. Na dachu umieszczane są panele fotowoltaiczne o powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych – to powierzchnia bliska dwóm boiskom do piłki nożnej.

Energia z paneli fotowoltaicznych zapewni 1/3 rocznego zapotrzebowania zasilania urządzeń na dworcu i stacji oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla. Wewnętrze przestrzenie uzupełni również naturalne światło dzięki świetlikom. W obszarze stacji zaplanowano zielone przestrzenie z krzewami.

Na stacji powstaje nowy układ torowy. Ułożonych zostało już 29 rozjazdów oraz blisko 4 km nowych torów. Ustawiane są słupy i bramki dla rozwieszenia sieci trakcyjnej. W przygotowanej konstrukcji przejścia podziemnego - od peronu linii obwodowej do peronów 6, 7, 8 wykonywana jest posadzka. W nowym budynku Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) montowane są systemy i komputery do sprawnego prowadzenia ruchu pociągów.

Nowa Warszawa Zachodnia