Co słychać na budowie Widzewskiej Manufaktury?

Na terenie Widzewskiej Manufaktury trwają prace rewitalizacyjne zabytkowego obiektu. Budowa przy wszystkich budynkach wielofunkcyjnego kompleksu nabiera tempa.

REKLAMA

Prace budowlane na terenie pofabrycznego kompleksu Widzewskiej Manufaktury nabierają tempa.

Cavatina Holding kontynuuje rewitalizację 140-letniej zabudowy przy ul. Piłsudskiego tworząc jeden z największych projektów mixed-use w mieście.

W czterech etapach inwestycji deweloper chce docelowo oddać około 55 tys. mkw. powierzchni, tworząc tutaj miejsce do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu.

Na terenie Widzewskiej Manufaktury (WIMA) znajdują się cztery obiekty, wszystkie wpisane do ewidencji zabytków jako postindustrialny zespół urbanistyczny. Dzięki przebudowie ten teren dołączy do grona znanych pofabrycznych rewitalizacji, nie tylko w Łodzi i Polsce, ale również w Europie. Nowe funkcje użytkowe pozwolą kompleksowi WIMA na drugie życie i przywrócą ten teren lokalnej społeczności. W czterech etapach inwestycji deweloper chce docelowo oddać około 55 tys. mkw. powierzchni, tworząc tutaj miejsce do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu.

Postępy prac

Prace budowlane i rewitalizacyjne toczą się już równolegle we wszystkich czterech budynkach. W będącym najbardziej spektakularną częścią inwestycji budynku A zakończono właśnie tymczasowe podparcie ścian zewnętrznych na potrzeby wykonania koniecznych robót rozbiórkowych wewnątrz. Deweloper dba o zachowanie historycznego charakteru budynków jednocześnie przenosząc je w XXI wiek. Zanim rozpocznie się budowa nowych elementów budynku, ekipy wykonawcze czeka jeszcze praca związane ze starym podpiwniczeniem.

Również w budynku B, w którym powstaną mieszkania na wynajem, zakończono roboty związane z zabezpieczeniem historycznych ścian zewnętrznych. W budynku C trwają przygotowania do rozpoczęcia prac ziemnych. Teren wokół budynku jest już uprzątnięty po wykonanych rozbiórkach zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

W najmniejszym budynku kompleksu – D, usytuowanym wzdłuż al. Piłsudskiego, w którym powstaną przestrzenie coworkingowe, zakończono remont dachu. Przeprowadzono też już konieczne prace wyburzeniowe i usunięto stare instalacje. Trwają prace związane z renowacją elewacji ceglanej. Od strony południowej powiększono otwory okienne przyziemia, odtworzono też cokół z cegły zgodnie z jego pierwotnym kształtem (wtórnie został on zatynkowany). Wykonawcy przeprowadzili także pozostałe zabiegi kosmetyczne mające na celu przywrócenie pierwotnie wykonanej elewacji. Trwa wymiana stolarki okiennej na nową, stylizowaną na oryginalną.

Jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji w Łodzi

Widzewska Manufaktura to blisko 4 ha powierzchni i cztery 140-letnie pofabryczne obiekty wpisane do ewidencji zabytków jako zespół urbanistyczny pofabrycznej Łodzi (przędzalnia, skręcalnia, przewijalnia oraz kantor), w które Cavatina zamierza tchnąć nowe życie. Ma to być jedna z najbardziej spektakularnych łódzkich rewitalizacji.

Koncepcja odnowienia WIMY obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację istniejących zabudowań pofabrycznych. Centralnym punktem kompleksu, miejscem spotkań i zielonym sercem tej inwestycji, będzie 100-letni park o powierzchni ok. 9 tys. mkw. z fontanną. Nowoczesne biura klasy A wzbogacone o punkty usługowe znajdą swoje miejsce w dawnej przędzalni, nazywanej „amerykańską”, gdyż przerabiano w niej bawełnę z USA, natomiast na cele mieszkaniowe zostaną zaadaptowane obiekty dawnej skręcalni oraz przewijalni, gdzie również wprowadzone zostaną funkcje usługowe. Cały kompleks dostarczy na rynek 414 mieszkań na wynajem oraz 1171 miejsc parkingowych.