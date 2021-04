Co słychać na budowie XYZ w Szczyrku? To dzieło pracowni WXCA

30 apartamentów w standardzie hotelowym, ale z pełnym zapleczem usługowym zaoferuje nowa inwestycja butikowa - XYZ w Szczyrku. Budowa jest obecnie na etapie ukończenia drugiej kondygnacji w budynku Z.

REKLAMA

Kompleks powstaje tuż przy stacji Szczyrk Moutain Resort. Apartamenty sprzedawane są inwestorom indywidualnym, z opcją zarządzania najmem i wypłatą przychodów z wynajmu w podziale 50/50.

Czytaj także -> TOP: WXCA w ogniu pracy. Na te projekty słynnej pracowni czekamy!

Autorem koncepcji jest renomowana pracownia WXCA. Budynek został zaprojektowany w innowacyjny sposób – każda z trzech części obiektu ma nieco odmiennych charakter. Układ ten jest też wyjątkowo sprzyjający w czasach turystyki ery pandemii. Każdy apartament posiada aneks kuchenny, a sam budynek jest kameralny. W efekcie osoby przebywające w XYZ nie są narażone na tłumy innych turystów na korytarzach czy w strefie basenowej.

Inwestycja powstaje przy głównej ulicy Szczyrku - ul. Salmopolskiej w odległości zaledwie 30 metrów od dolnej stacji kolei gondolowej Szczyrk Moutain Resort, prowadzącej na Halę Skrzyczeńską. Obecność całorocznego kompleksu sportowego narzuca nieco charakter projektowi.

– Szczyrk to nie tylko trasy narciarskie, latem to mekka miłośników rowerowej jazdy po górskich ścieżkach czy rozwijającego się w Polsce kolarstwa grawitacyjnego – wyjaśnia Marcin Grzybowski, inwestor realizujący projekt. Jego spółka Złoty Widok w Szczyrku wybudowała i zarządza już trzema budynkami na ponad 50 lokali.

Architektura budynku jest nowoczesna, ale jednocześnie bardzo przemyślana i wpasowana w otoczenie. Zapewni także nowe, potrzebne w kurorcie funkcje: basen i restaurację.

Część od ulicy to budynek X. Będzie w nim tętnić życie. Powstanie tu restauracja apresski, a wnętrze ma stać się przestrzenią w której młode, aktywne pokolenie tzw. cyfrowych nomadów będzie mogło zjeść, a jednocześnie np. popracować, na co mogą sobie pozwolić już dziś nie tylko osoby niezależnych zawodów, ale w czasach homeoffice także pracownicy etatowi, którzy nie muszą dziś bywać codziennie w biurze. Nieco głębiej cofnięty będzie budynek Y – You, to strefa nastawiona na odpoczynek i rodzinną atmosferę. Najbardziej oddalona od ulicy będzie część Z – Zen, z widokiem na zbocza góry, strefą relaksu i wyciszenia oraz sauną i basenem.

Apartamenty sprzedawane są inwestorom indywidualnym. Metraże lokali wynoszą ok. 31–32 mkw., rozplanowano na nich pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienką, wydzieloną sypialnią i balkonem lub tarasem. Sześć apartamentów zaplanowano jako lokale z dodatkowym pokojem z łazienką w formie pokoju hotelowego. Wszystkie sprzedawane są z pełnym wykończeniem i wyposażeniem.

Dla bezpieczeństwa kupujących deweloper zdecydował się na założenie otwartych rachunków powierniczych, pomimo tego, że lokale mają status usługowych przeznaczonych do wynajmu, a nie typowo mieszkalnych. Kupujący mogą wystąpić o zwrot 23 proc. podatku VAT nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rozliczyć go w działalności gospodarczej lub spółce.

Inwestorzy kupujący lokal otrzymują od razu opcję zarządzania wynajmem. Podział przychodów z wynajmu apartamentu dzielony będzie pomiędzy właściciela, a firmę zarządzającą w proporcji 50/50. Operator obiektu pokrywać ma bieżące koszty mediów, wspólnoty, napraw itd., a właściciele regulują jedynie opłaty związane z podatkami i ubezpieczeniem lokalu. Wypłaty zysków właściciele otrzymywać będą co miesiąc. Spółka dewelopera – Top Apart – zarządza już wynajem ponad 50 lokali w Szczyrku. Biorąc pod uwagę wypracowane tam zyski, deweloper szacuje, iż stopa zwrotu dla Apartamentów XYZ, które mają klasę premium wynosić będzie ok. 6-7 proc.