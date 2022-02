Co słychać na placu budowy Starego Rynku w Łodzi?

Wystartowała przebudowa Starego Rynku w Łodzi, na którym równolegle prowadzone są prace archeologów. Co odkryli? Na jakim etapie jest remont? Jak zmieni się Stary Rynek? Zaglądamy na plac budowy.

REKLAMA

- Przejęliśmy plac budowy, przygotowaliśmy zaplecze i rozpoczęliśmy pierwsze prace instalacyjne. Zaczęliśmy od budowy kanalizacji, następnie wymienimy instalacje elektryczne. W kolejnym etapie przejdziemy do budowy nowej nawierzchni - informuje Kamil Antas, kierownik budowy.

Jak zmieni się Stary Rynek?

Wymieniona zostanie cała nawierzchnia i zlikwidowane stopnie. W centralnej części rynku, w poziomie posadzki, pojawią się dwie podświetlone fontanny.

Po wschodniej i zachodniej stronie zaaranżowane zostaną zadaszone miejsca do handlu, a w pobliżu parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy.

- Stary Rynek zmieni się w nowoczesne, wypełnione atrakcjami miejsce. To tu będą organizowane weekendowe giełdy kwiatowe, eko-targi oraz kiermasze książek. Nie zabraknie klimatycznych kawiarni oraz miejsc do rodzinnego spędzania czasu - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa - jesiony pensylwańskie i klony. Nie zabraknie także małej architektury. Będzie tu można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach zamontowanych na skrajach kwater otaczających drzewa.

Stary Rynek po generalnym remoncie zobaczymy pod koniec 2023 roku. Jego przebudowa jest jedną z prawie 120 inwestycji w programie rewitalizacji. W tym rejonie program obejmuje jeszcze m.in. rewaloryzację parku Staromiejskiego, remont ul. Północnej, Ogrodowej, Wolborskiej i Podrzecznej oraz przebudowę placu Wolności.

Odkrycia archeologiczne na Starym Rynku

Równolegle do robót budowlanych trwają badania archeologiczne prowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Prace archeologiczne prowadzone są na terenie o powierzchni kilkuset metrów kw. na całej płycie Starego Rynku, czyli w miejscu, które według wielu historyków stanowi centrum najstarszego organizmu miejskiego. Obszar Starego Rynku, jego okolic i ulic dochodzących, nie był dotąd badany archeologicznie. Jest więc niepowtarzalna szansa, by po raz pierwszy przekonać się, czy to właśnie tutaj w 1423 r. nadano Łodzi prawa miejskie. Naukowcy szukają najstarszych śladów historii miasta.

Pierwszym odkryciem był element infrastruktury czyli studnia murowana z cegły. Według archeologów nie została wykonana w dawnych czasach, ponieważ wybudowano ją z użyciem zaprawy cementowej. Ponadto pośród dotychczasowych znalezisk odnajdziemy różne przedmioty takie jak monety, elementy strojów (zapinki, guziki), plomby towarowe z napisami w językach polskim, rosyjskim czy hebrajskim. Nie brakuje elementów ceramicznych i znalezisk z czasów II wojny światowej, odkryto np. łuski od rosyjskiego karabinu Mosin.

- Łódzki Stary Rynek to niezwykła przestrzeń do badań. Szukamy korzeni XV-wiecznej Łodzi. Chcemy ustalić, czy średniowieczna Łódź faktycznie w tym miejscu powstała i czy tu zaczęła się rozwijać. Najstarszy znaleziony przedmiot pochodzi z XVI wieku, najmłodszy z XX. Ostatnimi znaleziskami jest biżuteria, m.in. pierścień ze szlachetnym kamieniem. Każdy przedmiot jest zabezpieczony i przewożony do Instytutu Archeologicznego UŁ. Po starannym oczyszczeniu zabytki zostaną poddane konserwacji oraz dokładnym badaniom. Planujemy wydanie publikacji poświęconej odkryciom oraz ekspozycje zabytkowych przedmiotów - mówi dr inż. Artur Ginter z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Odkrycia archeologów dotyczące początków osadnictwa na terenie Łodzi, wzbogacą pierwszy tom monografii, którą naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego przygotowują z okazji 600-lecia miasta.