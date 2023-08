Co słychać na placu budowy ul. Legionów w Łodzi?

Trwa kompleksowa przebudowa ul. Legionów i ul. Cmentarnej w Łodzi. Ruch kołowy ma zostać uspokojony.

Całość inwestycji obejmuje powstanie ok. 1,5 km zupełnie nowych dróg.

Wartość inwestycji to 116 mln zł.

Na odcinku od pl. Wolności do ul. Zachodniej układane są nowe chodniki, a na pozostałym fragmencie – aż do ul. Żeligowskiego – ekipy skupiają się na pracach przy instalacjach, głównie gazowych. Z kolei na ul. Cmentarnej tam, gdzie zakończono korytowanie, przystąpiono do wylewania betonu. Podobne roboty startują też na ul. Legionów – od ul. Gdańskiej w kierunku zachodnim. Z tego powodu w najbliższym czasie ruch pojazdów na tym odcinku zostanie ograniczony i wprowadzone zostaną mijanki. Będą tam mogli wjechać wyłącznie mieszkańcy.

Legionów i Cmentarna z uspokojonym ruchem

Całość inwestycji obejmuje powstanie ok. 1,5 km zupełnie nowych dróg. Legionów i Cmentarna staną się ulicami o uspokojonym ruchu. Pojawią się drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Nie zabraknie nowych mebli miejskich, koszy, ławek, oświetlenia i miejsc do parkowania (50 miejsc postojowych równoległych po obu stronach jezdni).

Ułatwienia dla pasażerów MPK Łódź

Nowa ul. Legionów została zaprojektowana jako jezdnia dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zwężona w miejscu projektowanych przystanków, a same perony zostaną wyniesione na 20 cm, by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju.

Jezdnia ul. Cmentarnej zostanie wykonana z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko poprowadzono w śladzie istniejących torów, ale też delikatnie przysuwając do projektowanych przystanków, które będą bezpieczne i wygodne – zostaną podwyższone, jak na ul. Legionów, nie będzie więc konieczne wchodzenie na jezdnię.

Skwer przy Legionów

W obszarze skrzyżowania z ul. Legionów zaprojektowano efektowny skwer. Będzie miał obniżone krawężniki i nową nawierzchnię. Chodniki i pasy zieleni wzbogacone będą o nowo posadzone drzewa. Okolica zostanie rozplanowana wokół nowej fontanny. Pojawi się także zdrój uliczny.

Na obu przebudowywanych ulicach zmodernizowane zostaną wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa i elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne. Na słupach i elewacjach pojawi się nowe oświetlenie.