Co słychać u Medusa Group? Zobacz realizowane i planowane projekty

Na początku lutego do użytku oddano drugi z biurowców .KTW w Katowicach, jednej z głośniejszych inwestycji projektu Medusa Group. Co słychać u Bytomskiej pracowni? Jakie projekty wciąż realizuje, a jakie ma w planach? Postanowiliśmy sprawdzić.

Pierwsza Dzielnica w Katowicach

Nazwa realizowanej przez TDJ Estate inwestycji nawiązuje do historii Katowic, których to zalążkiem był obszar pomiędzy Kuźnicą Bogucką i Hutą Fanny. Medusa Group tworzy nową tkanką miejską, ożywiając do tej pory niezagospodarowaną część miasta. Rodzinny zespół mieszkaniowy jest realizowany w rejonie ulic Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury, Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) i Muzeum Śląskiego.

Inwestycja obejmuje budowę nowego kwartału w mieście i ma być stworzona zgodnie z zasadami 15-minutowego miasta i scalać tkankę miejską w tym rejonie Katowic. W ramach inwestycji powstanie między innymi trakt pieszy, który połączy Bogucice ze śródmieściem. Osiedle będzie mieć otwarty charakter.

W pierwszym etapie inwestycji, w okresie od czerwca 2019 r. do połowy 2021 roku, powstały trzy 12-kondygnacyjne budynki, 265 mieszkań, 14 lokali usługowych oraz ogólnodostępna przestrzeń wokół inwestycji na powierzchni ok. 7100 m kw.

W listopadzie 2021 ruszył II etap inwestycji. W ramach drugiego etapu inwestycji Pierwsza Dzielnica w Katowicach powstaną dwa szesnastopiętrowe budynki z mieszkaniami, lokalami usługowymi i pomieszczeniami wspólnymi, a także ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna, w której znajdą się wielogatunkowe rośliny, elementy małej architektury, strefa dla najmłodszych i pętla do biegania. Zakończenie prac planowane jest na przełom II i III kw. 2024 roku.

Fuzja w Łodzi

Fuzja to flagowa miastotwórcza inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje.

Docelowo cały projekt będzie składał się z czterech apartamentowców z ponad 600 lokalami, a także z biur o łącznej powierzchni około 40 tys. mkw. W historycznych budynkach znajdzie się przestrzeń na usługi, sklepy i restauracje – łącznie około 15 tys. mkw. Powstaną nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, które zajmą prawie 4 ha. Będą one otwarte nie tylko dla pracowników czy mieszkańców Fuzji, ale będą mogli z nich korzystać wszyscy odwiedzający.

W lipcu 2021 roku oddano Ogrody Anny. Architekci ze studia Medusa Group zaprojektowali miejsce o charakterze ogólnodostępnej przestrzeni pomyślanej jako współczesna interpretacja nowego, miejskiego dziedzińca w otoczeniu historycznych budynków. Plac przed secesyjną elektrownią w nowej odsłonie ma swą różnorodnością łączyć ludzi. Na terenie zabytkowych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera gotowy jest już także budynek mieszkalny B i dwa biurowce dla łódzkiego zespołu firmy Fujitsu.

Osiedle Bolko w Bytomiu

Zaprojektowana przez Medusa Group przestrzeń ma stać się kołem zamachowym dla metamorfozy poprzemysłowego terenu w sąsiedztwie szybu Bolko w Bytomiu. Nowoczesne bryły w zabudowie szeregowej o kaskadowym układzie, który otworzy mieszkania na zieleń i parterowe ogrody. Jednym z wyróżników inwestycji realizowanej przez firmę Renner będzie jej, nawiązująca do industrialnej przeszłości lokalizacji, surowa forma budynków. Elewacje będą nieotynkowane, murowane z bloczków, a barierki nawiążą do przemysłowych płotów.

- To kolejna szansa na odczarowanie Bytomia, który wielu kojarzy się wciąż z poprzemysłowym zapadliskiem. Tymczasem to miejsce z ogromnym potencjałem, niczym dawny Berlin. Nowe osiedle, które zaprojektowaliśmy zaoferuje świetne warunki na start dla młodych ludzi – przekonuje Przemo Łukasik.

Stacja Wola w Warszawie

Stacja Wola to zespół budynków mieszkaniowych i wielorodzinnych na warszawskiej Woli. Architekci z Medusa Group stworzyli projekt osiedla o mocnym śródmiejskim charakterze, zainspirowani lokalizacją tuż przy dużych arteriach komunikacyjnych.

Architektura jest prosta, ale urozmaicona fasadami kurtynowymi, dzięki którym budynki oglądane pod różnym kątem czy też z różnej odległości wyglądają inaczej.

Budowa ruszyła w 2019 roku, a w grudniu 2021 roku zakończyła się realizacja I etapu inwestycji. Obecnie trwa realizacja etapu II, którego zakończenie przewidziano na II kwartał br. Do dyspozycji mieszkańców Stacji Wola będą zielone skwery, społeczna szklarnia czy crossfitowe boxy.

Osiedle Glivia w Gliwicach

W budowie jest III etap realizowanego przez firmę Renner osiedla Glivia w Gliwicach. Medusa Group zaprojektowali otwarty kwartał miejski nieopodal centrum, zbudowany z prostych, powtarzalnych budynków.

Projekt osiedla nawiązuje do historii Śląska i okolic, chociażby za sprawą płytki klinkierowej na elewacjach (cegła jako synonim śląskiej architektury) czy organizacji przestrzeni. Półprywatne przestrzenie osiedla nawiązują do przestrzeni wewnętrznych charakterystycznych dla Nikiszowca.

Cechą charakterystyczną inwestycji jest odważna czarna cegła na elewacjach, zestawiona z jasnymi drewnianymi detalami na balkonach.

Narodowe Centrum Sportów Lodowych w Katowicach

Jeszcze w 2020 roku pracownia Medusa Group stworzyła koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Narodowego Centrum Sportów Lodowych w Katowicach. Obiekt miałby powstać na osiedlu Nikiszowiec i pomieścić takie atrakcje jak lodowiska hokejowe, lodowa ścianka wspinaczkowa czynna cały rok czy tory do short tracku i curlingu, a główna hala miałaby pomieścić blisko 6 tys. widzów.

W projekcie wykorzystano charakterystyczną dla architektury Śląska cegłę. Charakterystyczna jest również skala budowli, typowa dla obiektów przemysłowych. Dominantą bryły jest wieża z częściowo przeszkloną ścianą - tutaj miałaby się znaleźć restauracja z widokiem na zabytkowy Nikiszowiec.

Narodowe Centrum Sportów Lodowych to na razie koncepcja. Nie wiadomo, czy i kiedy powstanie.

Smart Innovation School w Dhaka (Bangladesz)

Koncepcja szkoły Smart Innovation School w liczącym 17 mln mieszkańców mieście Dhaka w Bangladeszu powstał w 2019 roku. Obecny etap realizacji? Jak udało nam się dowiedzieć: podróże do Bangladeszu i rozmowy z inwestorem oraz wybór nowej działki.

Chociaż do konkretów wciąż daleka droga, a sam projekt prawdopodobnie jeszcze nie raz się zmieni, wstępnym założeniem Medusa Group było stworzenie otwartego na otoczenie kompleksowego obiektu, który stworzyły nowe warunki edukacji dla młodej społeczności bengalskiej.