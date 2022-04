Co z długo wyczekiwaną szkołą na Górce Narodowej w Krakowie?

Do dzisiaj na krakowskiej Górce Narodowej nie ma nowego, publicznego obiektu szkolno-przedszkolnego. Obietnica w tym zakresie padła z ust Prezydenta Jacka Majchrowskiego we wrześniu 2020 roku podczas uroczystego otwarcia podobnego obiektu na sąsiednim Osiedlu Gotyk. Kiedy powstanie szkoła na Górce Narodowej?

Tereny zlokalizowanej na północy Krakowa Górki Narodowej od lat intensywnie się rozbudowują. Powstają tu nowe osiedla, które zamieszkiwane są w dużej mierze przez młodych ludzi i rodziny z małymi dziećmi. Wciąż brakuje jednak długo wyczekiwanej szkoły.

Magistrat co do powstania szkoły na Górce Narodowej zmieniał swoje decyzje i nabierał wody w usta.

Szkoła ma powstać na terenie, na którym obecnie funkcjonuje Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. Miasto przeznaczyło 150 tys. zł na przygotowanie koncepcji.

Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy na opracowanie tej dokumentacji oraz jej wykonanie – to zadania przewidziane na rok bieżący.

Historia losów wyczekiwanej szkoły na Górce Narodowej jest warta przypomnienia. Po wspomnianej obietnicy Prezydenta nastąpiła stagnacja, a mieszkańcy mogli odnieść wrażenie, że wątek został przez Miasto porzucony. Dlatego w maju ubiegłego roku Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przygotowała petycję, którą wraz z podpisami ponad tysiąca mieszkańców, złożyła do Urzędu.

Po dwóch miesiącach nadeszła odpowiedź, z której wynikało, że szkoła w tej części Krakowa jednak nie powstanie. Mieszkańcy, nie zgadzając się ze stanowiskiem Miasta, zawiadomili lokalne media. Temat na swoich łamach podjął m.in. krakowski oddział „Gazety Wyborczej”, zainteresowała się nim również TVP Kraków. Dla urzędników były to wystarczające powody do zmiany decyzji - i to w ciągu zaledwie jednego dnia.

Interpelacja do Prezydenta

Niestety, w temacie nowej inwestycji na Górce Narodowej, tak istotnej dla dzieci i rodziców, po raz kolejny zapadła cisza. Kolejną interwencję postanowił podjąć pochodzący z Prądnika Białego Radny Miasta, Jakub Kosek. W lutym wystosował do Prezydenta interpelację w sprawie działań dotyczących rozpoczęcia prac. W odpowiedzi na wniosek, w marcu br. Urząd Miasta Krakowa wystosował pismo z odpowiedzią Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

– Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Górce Narodowej planowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na której obecnie funkcjonuje Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych – napisał w odpowiedzi na interpelację Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. – Ponieważ przedmiotowa nieruchomość jest w całości zabudowana, konieczna jest realizacja dwóch niezależnych inwestycji, tj.: całkowitej przebudowy istniejącego kompleksu budynków oraz budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. W związku z tym, w bieżącym roku została przeznaczona kwota 150 tys. zł na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy obiektów ww. zespołu – tłumaczył Prezydent.

W swojej odpowiedzi Jacek Majchrowski szacował także, że na realizację całego zadania docelowo niezbędne będą środki finansowe w wysokości ok. 85 mln zł.

Krok w dobrą stronę

Autor interpelacji, radny Jakub Kosek zwraca uwagę, że zadeklarowana w tegorocznym budżecie kwota 150 tys. zł jest stosunkowo mała. Jednocześnie twierdzi, że odpowiedź Prezydenta uważa za - w pewnym sensie - uspokajającą. – Budowa takiego obiektu oznacza, konieczność organizacji znacznych środków, których pozyskanie jest czasochłonne i wymaga przypominania tematu lokalnym Władzom. W przeciwnym wypadku takie inwestycje po prostu nie dochodzą do skutku – tłumaczy radny.

Jak ocenia, zarezerwowana w tegorocznym budżecie kwota powinna być wystarczająca dla opracowania koncepcji i określenia wielkości środków potrzebnych do realnego przebiegu inwestycji. Niepokojące byłoby natomiast, gdyby w ślad za wydanymi na tym etapie środkami, nie poszły dalsze działania. Wówczas, jak zapowiada Jakub Kosek, temat będzie wymagał kolejnego przypomnienia. Jego zdaniem jednak sam fakt przekazania pewnych, nawet niewielkich nakładów finansowych, powinien być odczytywany przez zainteresowanych sprawą mieszkańców jako krok w dobrą stronę.

Jak przebiegają prace?

Po stronie Miasta za realizację inwestycji odpowiedzialne jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Jak informuje Małgorzata Tabaszewska z Biura Prasowego UMK, w budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano kwotę 150 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla przebudowy istniejącego kompleksu budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy na opracowanie tej dokumentacji oraz jej wykonanie – to zadania przewidziane na rok bieżący.

Czego w temacie nowego obiektu na Górce Narodowej można spodziewać się w kolejnym roku? – W przypadku zaplanowania środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (WPF) na lata następne na całość zadania w przyszłym roku planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na przebudowę budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – mówi Małgorzata Tabaszewska z Biura Prasowego UMK.

Kwestią nurtującą mieszkańców pozostaje zatem przede wszystkim pytanie, kiedy zakończą się wspomniane przygotowania formalne, a rozpoczną realne prace. – Termin rozpoczęcia budowy zespołu szkolno-przedszkolnego uzależniony jest od zakończenia przebudowy istniejącego kompleksu budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. Wcześniej inwestycje muszą mieć pełne zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację, których na ten moment nie ma zaplanowanych w WPF. Dlatego trudno obecnie deklarować jakiekolwiek terminy – tłumaczy Małgorzata Tabaszewska.

Jak podsumowuje Jakub Kosek, zadaniem radnych i mieszkańców w obecnej sytuacji jest śledzenie, jak będą wydawane środki przeznaczone na szkołę w bieżącym budżecie. – Pod koniec roku powinno już być wiadome, czy te 150 tys. zł było kwotą przekazaną na realne działania, czy tylko sposobem na zyskanie chwilowego spokoju mieszkańców – tłumaczy radny. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość i uważnie obserwować poczynania Miasta w tym zakresie.