Co z zielenią w trakcie inwestycji budowlanych? Warszawa ma nowy standard ochrony

W Warszawie zaczął obowiązywać trzeci ze standardów, które mają pomóc chronić miejską roślinność, informuje UM Warszawa.

Od stycznia tego roku w Warszawie obowiązuje nowy standard dotyczący postępowania z zielenią podczas realizacji inwestycji. Przyjęty zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy dokument dotyczy postępowania z zielenią podczas realizacji zadań inwestycyjnych.

Jak zabezpieczyć zieleń na czas prac budowlanych; jak pielęgnować ją w trakcie i po zakończeniu inwestycji; jakie parametry muszą spełniać przeznaczone do nasadzenia rośliny – to część pytań, na które odpowiada obowiązujący od stycznia tego roku Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy. To trzeci dokument, który ma pomóc w ochronie stołecznej roślinności.

Nowy standard wskazuje nie tylko jak dbać o drzewa, ale także o krzewy, byliny czy trawniki. W dokumencie znajdują się przykłady rozwiązań, które mogą pomóc w ochronie roślinności – np. tunele dla korzeni czy punktowe fundamenty. Standard przypomina również o tym, jak dbać o dzikie zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Obecnie dotyczy on Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a od przyszłego roku będzie obowiązywał także biura Urzędu i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice. Standard może być również stosowany jako dobre praktyki przez inwestorów prywatnych.