Co za news! Świąteczna iluminacja Warszawy nawiąże do klimatu PRL-u

Warszawa zaprezentowała wygląd iluminacji świątecznej, która pojawi się na ulicach miasta w grudniu 2023 r. Co zobaczymy? Samochód Syrenkę, saturatory, wagi sklepowe, retro telefony, radia i telewizor z wieczorynką z lat 50. i 60. XX w.

W środku lata Warszawa zaprezentowała iluminację świąteczną, która rozświetli stołeczne ulice w sezonie 2023-24. Na placu Zamkowym stanie największa w kraju, 27-metrowa choinka. Multimedialne drzewko powstanie z materiałów czerpiących ze źródeł zielonej energii. Tradycyjne wzornictwo zimowych iluminacji zabierze w nostalgiczną podróż za sprawą najnowszych, energooszczędnych technologii. Po raz kolejny produkcją oświetlenia zajmie się firma Multidekor, który wygrała przetarg.

– Co prawda upały nie odpuszczają, ale uspokajam, że to nie fatamorgana. To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi już w grudniu Warszawę. Właśnie podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Multidekor, która tak jak w poprzednich latach, przedstawiła nam najlepszą ofertę. Podwarszawskie przedsiębiorstwo zapewni nam nie tylko wyjątkowy, świąteczny klimat świetlnymi ozdobami w reprezentacyjnych miejscach stolicy, ale też zadba o klimat – korzystając z energooszczędnych rozwiązań – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.