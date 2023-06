Colliers z narzędziem do prognozy emisji CO2

Firma doradcza Colliers wprowadza na rynek Kalkulator Emisyjności Budynków, który ma na celu prognozowanie ścieżki dekarbonizacji budynków.

Kalkulator Emisyjności Budynków – to nowe narzędzie firmy doradczej Colliers opracowane, aby wesprzeć właścicieli nieruchomości w prognozie ścieżki dekarbonizacyjnej budynków.

Platforma, stworzona w oparciu o metodologię CRREM, w łatwy sposób pozwala zweryfikować, czy i kiedy nieruchomość będzie narażona na przekroczenie poziomów emisyjności wskazanych przez Unię Europejską.

Bazą do wyliczeń są podstawowe wskaźniki obiektu – emisja z ciepła i energia elektryczna.

Ścieżki dekarbonizacyjne budynków to efekt Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Jednym z jego założeń jest osiągnięcie oraz utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są dekarbonizacja gospodarki i redukcja emisji. Unia Europejska założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej i zeroemisyności do 2050 r.

- Cel ograniczenia emisji pociąga za sobą nowe, „zielone” regulacje prawne, które obejmą każdego właściciela i inwestora aktywów nieruchomościowych w Unii Europejskiej. Zatwierdzona w styczniu dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania wskaźników ESG wszystkich dużych podmiotów już za 2025 rok, a strategie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu są jednymi z kluczowych wskaźników. Aby wspomóc nasz sektor w planowaniu usprawnień i działań dekarbonizacyjnych, opracowaliśmy narzędzie diagnostyczne umożliwiające obliczenie emisji CO2 związanych z nieruchomością i ryzyka, jakie niesie ze sobą brak działań w ramach jej dekarbonizacji. Świadomość, w którym miejscu jesteśmy na ścieżce do neutralności klimatycznej, pozwoli na rozpoczęcie opracowywania strategii ograniczającej emisję gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie celów określonych przez UE – tłumaczy Andrzej Gutowski, Dyrektor ds. ESG Colliers w Polsce.

Efektem stosowania działań redukujących zużycie energii i ciepła oraz przechodzenia na odnawialne źródła energii będzie także optymalizacja kosztów, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa portfela budynków.

Zachować konkurencyjność

Udostępniony Kalkulator Emisyjności Budynków może być pierwszym krokiem do prognozy emisyjności obiektu. Dalsza całościowa analiza tego obszaru, poszerzona o emisje z czynników chłodnicznych, wykorzystująca modelowanie energetyczne lub audyty energetyczne oraz wspomagana narzędziem CRREM, umożliwi wypracowanie strategii dekarbonizacyjnych budynku, poprzez wskazywanie usprawnień budynku w przyszłości. Eksperci Colliers doradzą w doborze rozwiązań, dzięki którym nieruchomość stanie się bardziej zrównoważona, a tym samym pozostanie konkurencyjna w oczach inwestorów i najemców.