Concordia Design na Wyspie Słodowej oficjalnie otwarta. Tu historia spotyka się z przyszłością

Concordia Design we Wrocławiu to nowoczesne centrum kreatywności i biznesu z inkubatorem dla młodych firm i start-upów, przestrzenią co-workingową i otwartą strefą kulinarną Słodowa na parterze budynku. Ideą inwestora jest budowanie społeczności Concordii Design w symbiozie z Wyspą Słodową. Projekt architektoniczny przygotowało holenderskie biuro MVRDV, jedna z najlepszych pracowni architektonicznych w Europie. Prace budowlane ruszyły w sierpniu 2018 r. Obiekt został właśnie otwarty.

REKLAMA

Konkurs na przygotowanie koncepcji architektonicznej wygrało holenderskie biuro MVRDV, którego pierwsza realizacja w Polsce - biurowiec Bałtyk w Poznaniu - została wyróżniona wieloma nagrodami. MVRDV realizuje swoje projekty na całym świecie. Pracownia jest znana z tego, że dużo uwagi poświęca poznaniu szczególnych warunków i historii danego miejsca, by następnie wykorzystać to w projekcie. Spod ich ręki wyszły inwestycje, które często wzbudzały kontrowersje, ale też zachęcały do dialogu np.: Market Hall, Valley, Ragnarock, Magasin 113. Prace nad Concordią Design były prowadzone w kooperacji z wrocławskim biurem architektonicznym Q2Studio. Generalnym wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Demiurg i Wegner. Projekt przygotowany przez MVRDV obejmował renowację istniejącej kamienicy na Wyspie Słodowej i rozbudowę o nową część budynku, przystosowując go do przyszłych funkcji. Powstały obiekt zyskał „dwie twarze” od strony Ostrowa Tumskiego bardziej dostojną – odrestaurowana część budynku z historycznymi elementami na fasadzie, z kolei od strony Wyspy Słodowej – mniej formalną - to nowoczesna bryła z przeszkleniami i podcięciami u podstawy.

Spotkanie historii z przyszłością Wyspy

Czteropiętrowa kamienica na Ostrowie Tumskim z XIX wieku stanowi dokument historyczny – to jedyny zachowany po II wojnie światowej budynek na Wyspie, który jednak nie jest wpisany do rejestru zabytków. Ostateczna bryła całego budynku określona została przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor nie zdecydował się na wykorzystanie maksymalnej możliwej kubatury przez zabudowanie kolejnej kondygnacji. Zarówno renowacja starego budynku, jak i projekt nowego odbywały się w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków i architektem miejskim. Pracom rozbiórkowym i wykopom pod fundamenty towarzyszyły roboty archeologiczne. Przez cały czas prac ziemnych prowadzony był nadzór saperski.

Z historycznego wyglądu kamienicy zachowana została fasada wraz z charakterystycznymi zdobieniami i gzymsami, która płynnie przechodzi w nową, minimalistyczną część budynku. W części okien pozostawione zostały szprosy, odrestaurowano drzwi od oficyny, a drzwi frontowe zrekonstruowano. Wnętrze istniejącej kamienicy na parterze to duża, otwarta przestrzeń – galeria służąca swobodnym spotkaniom, wernisażom, wystawom. Jej ściany pokrywa odrestaurowana cegła z kamienicy (w sumie 700 m2, czyli około 43 750 sztuk cegieł poddanych renowacji).

W części zachodniej, od strony Wyspy, fasada nowej części budynku otwiera się na otoczenie poprzez przeszklony, wysoki na 3 kondygnacje void. W tej części na parterze zlokalizowana jest strefa kulinarna Słodowa z różnymi propozycjami od street foodu hawajsko-azjatyckiego, piekarnię ze śniadaniami w stylu hiszpańskim oraz bistrem z kuchnią polską. Uzupełnieniem tych propozycji będzie dobrze znany już wrocławianom koktajl bar „Do jutra”. Projekt wnętrz strefy kulinarnej i korespondującym z nią barem - Słodowa na Dachu przygotowała pracownia architektoniczna mode:lina™.