Condohotel jak żagiel wzbogaci krajobraz Gdańska

W Gdańsku powstaje condohotel Sol Marina, w którym powstanie łącznie ponad 400 apartamentów i pokoi hotelowych. Za aranżacją wnętrz stoi Ideograf, a bryłę obiektu z dominującym budynkiem-żaglem opracowano przy współpracy z biurami LSA oraz K&M Design i BO Projekty.

REKLAMA

Złożona z 3 etapów inwestycja Sol Marina przewiduje powstanie łącznie ponad 400 apartamentów oraz pokoi hotelowych. Aktualnie, w ramach budowanego od 2019 roku etapu I, powstają 92 luksusowe lokale o powierzchniach od 30 do 85 m2, których oddanie do użytku planowane jest już na II kwartał br.

Równolegle z trwającymi pracami budowlanymi I etapu inwestycji, powstaje reprezentacyjny budynek, którego elewacja w kształcie rozpostartego na 11 kondygnacjach żagla góruje nad otaczającą go zabudową. Wewnątrz, oprócz pokoi hotelowych, będzie również komfortowo wyposażona strefa relaksu i czynnego wypoczynku.

Lokale powstaną w dominującym na terenie całej inwestycji 11-kondygancyjnym budynku, w którym poza pokojami hotelowymi przygotowana będzie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem oferującym unikatowy widok na marinę. Zaplanowano również wiele atrakcyjnych udogodnień, pozwalających gościom na odpoczynek w wyjątkowych warunkach, m.in.: lobby z recepcją, restaurację, gabinety SPA, salę fitness i centrum konferencyjno-biznesowe. Dzięki tak bogatej infrastrukturze kompleks będzie stanowił idealne miejsce zarówno dla osób przyjeżdżających w celach biznesowych, jak i dla gości szukających przestrzeni do udanego wypoczynku. Oddanie obiektu hotelowego do użytkowania planowane jest na I kwartał 2023 roku.

– Nasza prestiżowa inwestycja Sol Marina adresowana jest zarówno do pasjonatów żeglarstwa oraz sportów wodnych, jak i do osób poszukujących całorocznego apartamentu w atrakcyjnej turystycznie okolicy. Ofertę sprzedaży poszerzamy o część hotelową, będącą uzupełnieniem luksusowego kompleksu z prywatną mariną. Szereg wyjątkowych funkcjonalności zapewniających m.in. odnowę biologiczną i relaks z pewnością zachęci do przyjazdu i umili pobyt przyszłym gościom. Profesjonalna oferta biznesowa umożliwi organizację spotkań i eventów w wyjątkowym otoczeniu, pozwalającym na aktywne spędzanie wolnego czasu – mówi Dariusz Radtke Dyrektor ds. marketingu i PR Dekpol S.A.

Projekt architektoniczny kompleksu został opracowany przy współpracy z biurami LSA oraz K&M Design i BO Projekty. Niepowtarzalne wnętrza zaprojektowane zostały przez pracownię Ideograf Pauliny Czurak. Funkcję generalnego wykonawcy pełni Dekpol Budownictwo.